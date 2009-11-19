Убытки АвтоВАЗа за 9 мес. достигли 19,72 млрд. руб.
11:26, 19 ноября 2009Промышленность
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Россия. ОАО "АвтоВАЗ" за 9 месяцев текущего года получил чистые убытки в размере 19,72 млрд. руб. против прибыли в размере 834 млн., полученной за январь-сентябрь прошлого года.
Было бы странно, если бы российский АвтоВАЗ получил прибыль в этому году. Это китайские автомобилестроители умеют быстро думать, а еще быстрее перестраивать производство и устанавливать заведомо низкие цены. Они прекрасно понимают, что их продукция - не лучшая в мире, а просто дешевая.
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