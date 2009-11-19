АМК против торговых сетей и оптовых поставщиков...

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение девяти дел против торговых сетей и оптовых поставщиков за антиконкурентные действия на рынках торговли лимонами, чесноком и луком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ситуация вокруг эпидемии гриппа в стране создала повышенный спрос на традиционные средства его профилактики, такие как лимоны, чеснок и лук. В связи с этим, произошло естественное повышение цен на эти товары.

Так А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что хотя цена, по которой лимоны импортировались в Украину, на протяжении октября - начала ноября этого года оставалась неизменной, отдельные оптовые поставщики увеличили оптово-отпускную цену в 1,5 - 2,3 раза, в некоторых торговых сетях розничные цены на лимоны выросли в 1,6 - 2,3 раза.

При этом торговые надбавки у отдельных предприятий выросли в 2 - 2,7 раза и достигли 260-300%. Цены на чеснок в отдельных случаях увеличились в 1,6 - 2 раза.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что, кроме рассмотрения девяти дел, органами АМК выданы 103 требования по снижению цен на лимоны, чеснок и лук до экономически обоснованного уровня.

Во исполнение этих требований достигнуто снижение цен на лимоны в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Черкасской и других областях, а также в г. Киеве.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также добавил, что органы АМК продолжают расследование на рынках этих продуктов питания, решения по этим делам приняты в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на территории Украины на чеснок, лук и лимоны.

Кроме того, комитет также начал сотрудничество с супермаркетами по этому делу.