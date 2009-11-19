"Лугансктепловоз" выставят на повторную продажу в декабре

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на повторную продажу возвращенный в госсобственность 76%-ный пакет акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в декабре этого года.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ помесячном пообъектном плане-графике приватизации в IV квартале 2009 года.

В соответствии с планом-графиком, 76%-ный госпакет "Лугансктепловоза" будет выставлен на продажу на конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее объявил конкурс по отбору оценщика возращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций "Лугансктепловоза". Конкурс по отбору оценщика состоится 2 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.