"Северсталь" может запустить идин из своих заводов в США

ОАО "Северсталь"не исключает возможности запуска одного из своих простаивающих заводов в США в 2010 году, сообщил начальник управления по связям с инвесторами Дмитрий Дружинин в ходе конференц-звонка в четверг. "Как результат улучшения ситуации на рынках и роста спроса, мы не исключаем возможности запуска одного из заводов в США, скорее всего, в следующем году", - сказал он.

В США в настоящее время работают три из пяти заводов "Северстали": Severstal Columbus, Severstal Sparrows Point, Severstal Dearborn. "Также мы полагаем, что североамериканский рынок продолжит расти и наши мощности будут задействованы в большем объеме, но мы не ожидаем стремительного восстановления рынка до предкризисного уровня", - добавил Дружинин. Он отметил, что пока американские предприятия компании работают в среднем на 55% своей мощности. "

Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, бумаги которой торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. "Северстали"принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. Около 82% уставного капитала "Северстали" находится под прямым или косвенным контролем ее гендиректора Алексея Мордашова, сообщает РИА Новости.