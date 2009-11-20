«Лугансктепловоз» планирует поставлять тепловозы в Монголию

Луганск. 20 ноября. УНИАН. Холдинговая компания «Лугансктепловоз» планирует поставлять тепловозы для монгольских железных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, делегация Монгольских железных дорог посетила холдинговую компанию «Лугансктепловоз».

Начальник коммерческой службы Дандисурен МЭНДБАЯР и начальник локомотивной службы Бябажев БАТТУЛГА ознакомились с производственными цехами и центральным конструкторским бюро ХК, провели переговоры о возможности поставок луганских локомотивов в Монголию.

«Мы предполагаем поставить в Монголию тепловоз не серийного исполнения, а разработанный с учетом климатических условий, отличающихся значительным перепадом температур, высокой степенью запыленности воздуха и условиями высокогорья (до 1700 м). Это требует конструктивного усовершенствования тепловоза 2ТЭ-116У, изменённого подхода к использованию собственных мощностей локомотива. Уже есть соответствующие технические решения, мы готовы изготовить первый образец такой машины уже в январе 2010 года», - рассказал председатель правления ХК «Лугансктепловоз» Виктор БЫКАДОРОВ.

«Объемы возможных поставок пока не определены. Решение будет зависеть не только от техники, но и от финансовых возможностей, других факторов», - добавил В.БЫКАДОРОВ.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.