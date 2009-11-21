Преодолеть кризис в Украине можно даже с помощью небольших проектов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что преодолеть кризис в Украине можно, воплощая в жизнь даже маленькие проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на торжествах, посвященных открытию 18 километров реконструированной дороги в селе Кривые Колена Черкасской области.

Президент заметил, что, казалось бы, сегодня происходит незначительное мероприятие – открывается маленький кусок дороги, но если смотреть на этот вопрос шире, то подобными проектами возрождается государство.

«Эти проекты - пример того, как не повторять сотни раз в день - «кризис». Кризис в голове, а если детальнее говорить, кризис в голове одного человека», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, те, кто хочет работать, находят для этого десятки возможностей.

«Кризис, простите, начинается там, где начинает работать правительство», - добавил он.

По его мнению, вывести крану из кризиса может не популизм, «не сладкие бестолковые вещи», а реальные дела.

Президент подчеркнул, что нужно помнить, кем мы являемся, - «помнить, что мы украинцы».