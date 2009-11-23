Мировое производство стали в октябре выросло на 13,1%

Мировое производство стали (66 стран) в октябре 2009 года выросло на 13,1%, по сравнению с октябрем прошлого года. В целом по итогам января-октября 2009 года производство стали снизилось на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия. В октябре 2009 года было произведено стали на 24,2% больше, чем в октябре 2008 года.

Украина. В октябре 2009 года было произведено стали на 42,4%, чем в октябре 2008 года.

В основном, годовое падение выпуска стали состоялось на фоне снижения объемов производства в Германии, Японии, Франции. А вот Украина, Россия и Китай сделали очень много, чтобы обвал не был столь значительным.