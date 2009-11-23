Мировое производство стали в октябре выросло на 13,1%

10:35, 23 ноября 2009
Промышленность
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Мировое производство стали (66 стран) в октябре 2009 года выросло на 13,1%, по сравнению с октябрем прошлого года. В целом по итогам января-октября 2009 года производство стали снизилось на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Россия. В октябре 2009 года было  произведено стали  на 24,2%  больше, чем в октябре 2008 года. 

Украина. В октябре 2009 года было произведено стали на  42,4%, чем в октябре 2008 года.

В основном, годовое падение выпуска стали состоялось на фоне снижения объемов производства в Германии, Японии, Франции. А вот Украина, Россия и  Китай сделали очень много, чтобы обвал не был столь значительным.

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