В РФ производство металла в октябре выросло на 1,9%

Россия. Производство металла в октябре 2009 года выросло на 1,9%, по сравнению с сентябрем текущего года. Вместе с тем, в октябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован спад на 0,1%, в январе-октябре 2009 года - на 19,3%.

Имеет место положительная тенденция роста, хотя до полного восстановления металлургии России еще далеко.