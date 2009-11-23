В РФ производство металла в октябре выросло на 1,9%
10:42, 23 ноября 2009Промышленность
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Россия. Производство металла в октябре 2009 года выросло на 1,9%, по сравнению с сентябрем текущего года. Вместе с тем, в октябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован спад на 0,1%, в январе-октябре 2009 года - на 19,3%.
Имеет место положительная тенденция роста, хотя до полного восстановления металлургии России еще далеко.
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