Мировое производство алюминия за 10 мес. снизилось на 9%

Мировое производство первичного алюминия в январе-октябре 2009 года снизилось на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Россия. В январе-октябре 2009 года производство первичного алюминия, включая силумин, снизилось на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цветные металлы пока не имеют столь большого спроса, как черные. Это связано, прежде всего, с тем, что главными потребителями алюминия являются автомобилестроители, а они сейчас в жесткой стагнации.