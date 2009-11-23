Мировое производство алюминия за 10 мес. снизилось на 9%
10:50, 23 ноября 2009Промышленность
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Мировое производство первичного алюминия в январе-октябре 2009 года снизилось на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Россия. В январе-октябре 2009 года производство первичного алюминия, включая силумин, снизилось на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цветные металлы пока не имеют столь большого спроса, как черные. Это связано, прежде всего, с тем, что главными потребителями алюминия являются автомобилестроители, а они сейчас в жесткой стагнации.
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