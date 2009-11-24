КНР усиливает контроль над производством петард

В связи с приближающимися Новым годом и Праздником весны в Китае активизировалось производство петард, сообщает "Интерфакс". В связи с этим министерство общественной безопасности КНР распространило уведомление, предписывающее всем органам полиции усилить контроль над этим процессом во избежание серьезных происшествий, сообщает k2kapital.

"Начиная с середины октября в провинциях Шаньси, Шаньдун, Хэнань, Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе произошли взрывы на производящих петарды предприятиях, которые привели к человеческим жертвам", - цитируют местные СМИ документ министерства.

Эти случаи "в полной мере продемонстрировали то, что в настоящее время распространено нелегальное производство и транспортировка петард, серьезные нарушения правил безопасности".

Министерство потребовало от всех подчиненных ведомств совместно с органами надзора за безопасностью на производстве провести комплексную проверку соответствующих предприятий, активизировать выявление и закрытие нелегальных производств, привлечения к ответственности нарушителей.