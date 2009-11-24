Литвин: в Минпроме надо создать подразделение по судостроению

Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным создать в Министерстве промышленной политики подразделение, которое бы занималось проблемами судостроительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, общаясь с журналистами в Николаеве после ознакомления с работой ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», В.ЛИТВИН отметил, что «Украина в лице ее власти в первую очередь должна дать ответ на вопрос: стране нужна судостроительная отрасль или нет?».

«Ответ очевиден: нужна, - заявил он. - Мы должны строить и оборудовать корабли, баржи, должна работать и развиваться инженерная мысль, наши изделия должны получать соответствующую цену».

«Надо сделать все, чтобы эта сфера осталась у нас одной из приоритетных. Пока еще есть люди – патриоты своего дела и высококлассные специалисты, можно и нужно сделать все, чтобы реанимировать данную сферу», - отметил он.

В.ЛИТВИН также считает целесообразным создать в Министерстве промышленной политики подразделение, которое бы заботилось проблемами судостроительной отрасли. В Украине, напомнил В.ЛИТВИН, 25 предприятий, принадлежащих этой отрасли. Однако, по его словам, «к величайшему сожалению, в государственной собственности остались только два соответствующих предприятия», которые, по мнению В.ЛИТВИНА, должны получать государственные заказы в первую очередь.

В этом контексте председатель ВР также выразил мнение относительно целесообразности разработки таких условий тендера на строительство военных кораблей – корветов, которые бы позволяли получать преференции на проведение соответствующих работ государственным структурам.

Касаясь неотложных проблем ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», председатель Верховной Рады высказался за необходимость принятия решения о выделении 48 млн. грн. для завершения строительства судна по заказу Греции, поскольку, по его словам, «это даст толчок для возобновления жизнедеятельности завода».

Касаясь вопросов завершения строительства ракетного крейсера «Україна», В.ЛИТВИН отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы завершить строительные работы и продать судно. По его словам, «есть несколько стран, которые могут его приобрести, в том числе, Россия, Китай, Индия».

Кроме того, В.ЛИТВИН выразил мнение о необходимости «прислушиваться к мнению руководства завода о реализации части имущества на аукционе, оставив то, которое будет работать исключительно для сохранения судостроительной отрасли и интеллектуально-инженерного потенциала». По словам председателя Верховной Рады, следует также решить проблему с задолженностью предприятия, в том числе, по зарплате.

В.ЛИТВИН также отметил важность выполнения в полном объеме закона о поддержке судостроительной отрасли. «И главным образом, что касается Николаева – возобновить действие специальной экономической зоны «Николаев», которая позволяла получать определенные преференции, тем более что в отличие от некоторых свободных и специальных экономических зон, сюда завозилось исключительно высокотехнологичное оборудование, необходимое для работы», - сказал он, добавив, что «тогда завод получил возможности сэкономить 20 млн. грн.».