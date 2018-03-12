Железорудные разборки, или Очередная «помощь» Тимошенко металлургам…

Очередное потрясение уготовано горно-металлургическому комплексу Украины - в стройную (хотя, может и не совсем справедливую) систему распределения сфер влияний отечественных металлургов брошен камушек раздора в лице поетнциального зарубежного инвестора. "Металлургическая гладь" всколыхнулась и "круги по воде" уже пошли... Вопрос-то нешуточный. Не так давно Юлия Тимошенко заявила о том, что ряд зарубежных компаний выразили готовность инвестировать крупные суммы в разработку железорудных месторождений Украины в обмен на сырье. Информация премьера прогремела как гром среди ясного неба, так как всем прекрасно известно, что на отечественном рынке железорудного сырья (ЖРС) с приходом кризиса наметился профицит, да и в докризисные времена горно-обогатительные комбинаты вполне справлялись с обеспечением сырьем наших метпредприятий. Другое дело, что де-факто более 80% этого рынка контролирует компания Рината Ахметова «Метинвест» и именно она диктует правила игры нашим безсырьевым металлургам, к которым относятся предприятия корпорации ИСД, ММК им. Ильича и «Запорожсталь». Последние неоднократно вступали в открытое противостояние с «Метинвестом», добиваясь от него снижения цен на ЖРС, так что заявление премьера для них - безусловный позитив. В свою очередь, отраслевое объедение «Укррудпром» категорически против и считает, что эти инициативы несут угрозу, немного не мало, а именно экономической стабильности Украины.

«Укррудпром» против

Вернемся к теме строительства нового ГОКа. К стати, судя по всему, речь идет о разработке Приазовского железорудного месторождения (точнее Куксунгурской группы месторождений железной руды, расположенной на юге Запорожской области – ред.), о котором ранее поговаривали ММК им. Ильича и «Запорожсталь». При этом стоит отметить, что даже во времена СССР, когда украинский ГМК бурно развивался, разработка этого месторождения считалась малоперспективной, так как содержание железа в приазовской руде значительно меньше, чем в добываемой в Криворожском бассейне.

Естественно, в этой связи интересна позиция по данному вопросу отраслевого объединения «Укррудпром». В распространенном им заявлении в ответ на инициативу премьера отмечается, что в условиях профицита железорудного сырья на внутреннем рынке разработка новых месторождений нецелесообразна и даже опасна для стабильности экономической системы государства. По мнению заместителя гендиректора ассоциации "Укррудпром" Александр Дейкуна, главная угроза в том, что реализация таких проектов потребует привлечения значительного заемного капитала.

"В условиях кризиса льготные кредитные условия под государственные гарантии для отдельных, причем далеко не самых успешных компаний, в государственном масштабе грозят обернуться настоящей экономической катастрофой", - считает А.Дейкун.

По его мнению, ключевыми механизмами для развития внутреннего рынка и целью для государственных дотаций должны стать развитие инфраструктурных проектов, массовое внедрение прогрессивных технологий и честная конкуренция на рынке, как это происходит в Китае, Индии, Бразилии и России.

"А выборочная помощь конкретным предприятиям либо финансово-промышленным группам может только спровоцировать защитные санкции со стороны стран-импортеров железорудной и металлургической продукции", - предостерегает он.

Кто такие “отдельные, причем далеко не самые успешные компании” из заявления “Укррудпрома” понятно – в первую очередь, ИСД, а за ним ММК им. Ильича с “Запорожсталью”. Но что особенно “радует”, так это забота “Укррудпрома” о честной конкуренции на отечественном рынке ЖРС.

История вопроса

Для того чтобы понять, что происходит сегодня на украинском рынке ЖРС, необходим краткий экскурс в историю. В начале 2000-х годов приватизация Укррудпрома, объединявшего отечественные ГОКи, происходила абсолютно хаотично, при этом совершенно не учитывались интересы отдельных металлургических предприятий. Это привело к разрыву производственных связей между металлургами и традиционными поставщиками – горно-обогатительными комбинатами. Если раньше они согласовывали производственные планы, то, попав в собственность конкурирующих финансово-промышленных групп, стали инструментами в корпоративных войнах. ГОК, принадлежащий одной группе, мог без предупреждения поднимать цену на ЖРС для металлургов из другой ФПГ, постоянно уменьшая объемы отгрузок. Делать это рударям помогала мировая конъюнктура: в случае конфликта с украинским потребителем они всегда могли найти другого покупателя за рубежом. Все помнят, что до кризиса цена железной руды росла как на дрожжах, и конца этому не предвиделось.

Вместе с тем, отечественные металлурги, лишенные собственной сырьевой базы, всегда отмечали, что цена украинского ЖРС росла с опережением мирового тренда, к тому же они постоянно критиковали его качество. Ни для кого не секрет, что украинская руда в сравнении, к примеру, с бразильской является намного менее качественной, тогда как цена на нее на внутреннем рынке нередко выше, даже несмотря на затраты на транспортировку. Содержание железа в ЖРС, производимом большинством украинских ГОКов, составляет в среднем около 60%, тогда как в бразильском – до 68%.

В прошлые годы безсырьевые металлурги испробовали практически все возможные методы борьбы с владельцами ГОКов, необоснованно поднимавшими цену на жезорудный концентрат. В частности, ММК им. Ильича безуспешно обращался в Антимонопольный комитет с жалобами на монополизацию рынка ЖРС. ИСД даже посылал своих рабочих пикетировать Макеевский меткомбинат, который принадлежал владельцу Ингулецкого ГОКа – «Смарт-Холдингу». Именно тогда «Запорожсталь» вместе с ММК им. Ильича начали поговаривать о планах построить Приазовский ГОК и таким образом решить проблему.

Самый удачный метод придумал ИСД, который наладил в конце 2006 года постоянные поставки ЖРС из Бразилии. Такое развитие событий действительно повлияло на самоуверенность владельцев украинских ГОКов. Они поняли, что спровоцировали импорт сырья, несмотря на стоимость транспортировки. Но попытку ИСД переломить ситуацию нельзя считать вполне успешной – неразвитая инфраструктура украинских портов, которые просто не в состоянии принять необходимое количество импортного железорудного концентрата, не дает ИСД возможности стать полностью независимым.

Но в конце 2007 года и без того сложная ситуация на украинском рынке ЖРС еще больше обострилась. Ринат Ахметов и российский бизнесмен Вадим Новинский договорились о слиянии своих горно-металлургических активов. В результате в состав горнорудного дивизиона «Метинвест» вошел Ингулецкий ГОК, принадлежавший «Смарт Холдингу». Также под контроль Ахметова попали 50% акций Южного ГОКа, которыми владел «Смарт», тогда как остальные 50% акций этого предприятия Группа «Приват» продала российскому «Евразу». В результате металлургам ИСД, «Запорожстали» и ММК им. Ильича стало совсем «весело»: в свободном плавании, то есть без привязки к крупным сталелитейным предприятиям Украины, остался лишь Полтавский ГОК, принадлежащий Константину Жеваго и более чем на 80% ориентированный на экспорт.

Рынок ЖРС - недоказуемый монополизм и доказанная политизированность

Жесткий сырьевой голод начался у «безрудных» металлургов в 2008 году, когда не только цены на ЖРС резко взлетели, но и объемы отгрузок стали резко сокращаться. Сочувствуя им, все же приходится признать, что таковы законы рынка - у Метинвеста есть собственные метпредприятия, которые в последний предкризисный год резко нарастили объемы производства, а экспорт ЖРС был более выгодным, чем продажа его на внутреннем рынке. Более того, путем недопоставок сырья можно вынудить владельцев метпредприятий продать свои активы тому же Ахметову, и тут тоже нет противоречий с рыночной экономикой. Остаются, правда, вопросы к АМК, но там предпочитают не ввязываться в ситуацию. Еще в ноябре 2007 года, возглавлявший тогда комитет Алексей Костусев мотивировал отсутствие санкций в отношении Метинвеста тем, что рынок ЖРС в Украине является свободным, и нет преград для импорта сырья. С тех пор ничего не изменилось. И это несмотря на то, что однопартийца Рината Ахметова - А.Костусева на посту главы АМК сменил ставленник Юлии Тимошенко Александр Мельниченко, пока, правда, с приставкой и.о.…

Но ситуация продолжала время от времени обостряться, а в марте этого года генеральный директор ММК им. Ильича Владимир Бойко заявил, что не подпишет с Группой «Метинвест» договор о покупке в апреле железорудного концентрата по цене 55 долл. за 1 тонну.

«Нас не наклонят, как в прошлом году, потому что нам лучше стоять, чем покупать концентрат по такой цене. Пострадают и они, и мы. Мы предлагаем монополистам на рынках железорудного сырья, кокса, ферросплавов работать по принципу открытой калькуляции – то есть, пусть они показывают все, что они имеют. Такого не может быть, чтобы одни жировали, а другие гибли. Ну, станем мы, что они от этого выгадают. Разве выгадает ИнГОК, если мы от них отвернемся и повезем откуда-нибудь сырье?», - заявил тогда он.

Однако, несмотря на столь эмоциональные заявления, в апреле ММК им. Ильича «согласился» на покупку, правда, по цене 42 долл. за 1 тонну.

Тот факт, что В.Бойко удается добиваться уступок со стороны Ахметова, во многом объясняется тем, что гендиректор ММК им. Ильича, судя по всему, пошел на сближение с нынешним премьером. Хотя открыто он заявляет о своем нейтралитете на нынешних президентских выборах, но ему значительно проще найти общий язык с Тимошенко, чем с Януковичем, однопартийцы которого вряд ли отказались от мысли получить контроль над мариупольским предприятием. Если уж речь зашла о политической составляющей «железных» войн, то тут нельзя не вспомнить об одном из главных участников – ИСД.

Совладелец ИСД Виталий Гайдук является главным советником нынешнего премьер-министра. Так что смело можно предположить, что именно он посоветовал Юлии Тимошенко поднять вопрос о строительстве нового ГОКа. Но все понимают, что это дело не одного года, соответственно, ситуация на рынке ЖРС если и изменится, то в лучшем случае лет через пять. А ведь в Украине есть и более простые пути демонополизации рынка.

Неизвестный инвестор и известные проекты

Заявление премьера об участии в строительстве ГОКа зарубежного инвестора звучит достаточно фантастично (к слову, еще свежи в памяти намерения властей построить в стране еще один НПЗ при 6 существующих - ред.). Деньги в обмен на сырье - согласиться на такое может лишь крайне наивный «благодетель», каковых в горно-металлургической отрасли не наблюдается. Любой инвестор, так или иначе, будет добиваться прав собственности.

Что же касается конкретики, то ее пока нет. Как заявил министр промполитики Владимир Новицкий, ведомству дано поручение подготовить перечень железорудных месторождений Украины, которые бы могли быть включены в интегрированные компании, занимающиеся их разработкой. «С украинской стороны в такие компании могли бы быть включены украинские металлургические предприятия, испытывающие дефицит в железорудном сырье. В этом направлении мы и будем работать», - сказал министр. К предприятиям, испытывающим трудности, он отнес меткомбинаты ИСД, Запорожсталь, ММК им. Ильича. «В какой то мере это и «АрселорМиттал Кривой Рог», - добавил он.

Интересным пунктов комментария В.Новицкого является упоминание «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР). Этот меткомбинат как часть крупнейшего мирового производителя стали - компании «АрселорМиттал» в принципе обеспечен сырьем, единственная проблема - экономия средств на транспортировке ЖРС в условиях кризиса, и наличие доступной сырьевой базы в Украине действительно было бы для него интересно. Однако, решение этой проблемы для АМКР было бы значительно более простым и эффективным в случае его участия в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Сам АМКР даже принимал участи в конкурсе на достройку КГОКОРа, но проиграл его все тому же «Смарт Холдингу». Правда, в октябре 2007 года Виктор Ющенко своим указом запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия в отношении госимущества КГОКОРа, что было воспринято как признание конкурса по достройке комбината недействительным. В середине 2008 года АрселорМиттал Кривой Рог и ИСД объявили о создании консорциума для участия в приватизации КГОКОРа и строительстве глубоководного порта в Украине. Но в декабре 2008 года, на пике кризиса, АМКР решил приостановить реализацию совместных инициатив в консорциуме с ИСД.

Если же попробовать предположить, кто может выступить в роли инвестора нового комбината, то единственное, что приходит в голову - Китай. В украинском ГМК давно бродят слухи о том, что КНР нацелилась на украинские месторождения. В середине этого года до 60% экспорта украинского железорудного концентрата приходилось именно на Китай. К тому же недавно Кабмин заявил о планах по привлечению Китая к достройке КГОКОРа. Почему все время речь идет о Китае, а не о какой-то конкретной китайской компании, да просто все горно-металлургические компании Поднебесной так или иначе находятся под контролем государства. В этой связи для украинского ГМК является стратегически важным вопрос, а стоит ли пускать на свою территорию основного конкурента, ведь именно Китай практически вытеснил украинский металл с рынков Юго-Восточной Азии. Конечно, ситуативно китайский рынок позволяет нашим металлургам время от времени продавать значительные объемы металла. Но в долгосрочной перспективе именно китайская металлургия будет оставаться основной угрозой выживанию нашего ГМК.

Вместо долгосрочных крайне затратных и рискованных проектов правительству было бы проще разобраться с рынком ЖРС, задействовав АМК или активизировав усилия по достройке КГОКОРа. В этом проекте могли бы объединиться все безсырьевые метпредприятия, конечно, при условии реальной государственной поддержки. А заявление о строительстве нового ГОКа хотелось бы воспринимать дополнительным аргументом в ценовых разборках «Метинвеста» и его оппонентов, который любезно предоставила Юлия Владимировна…

Антон Лосев (УНИАН)