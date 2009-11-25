В еврозоне объем промзаказов вырос на 1,5%

Еврозона. Объем промышленных заказов вырос в сентябре 2009 года на 1,5%, по сравнению с предшествующим месяцем, но упал на 16,5% к сентябрю 2008 года. В целом по странам ЕС показатель в сентябре 2009 года вырос на 1,7% к августу текущего года и сократился на 16,4% к сентябрю 2008 года.

Рост промышленных заказов – это, прежде всего, прогресс на будущее. И хотя еще до докризисных величин далеко, но в целом промышленность Европы все больше и больше начинает набирать обороты. Главное не опоздать, по сравнению с азиатскими странами.