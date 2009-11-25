Эксперт: спад ВВП и инфляция будут на уровне 13-14%

Спад объемов валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень инфляции по итогам 2009 года будут на уровне 13-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ, выступая в ходе круглого стола «Риски экономической депрессии и потенциал послекризисного восстановления экономики Украины».

Что касается непосредственно темы круглого стола, то, по мнению В.ЛИТВИЦКОГО, нужно быть «большим храбрецом», чтобы однозначно говорить, в какой именно стадии кризиса находится экономика Украины.

По его словам, сегодня не хватает статистических данных, в частности по ВВП, для того чтобы сделать точный вывод относительно состояния отечественной экономики и того, выходит ли она из кризиса.

Эксперт считает, что сегодня, в условиях кризиса, должна быть восстановлена форма подачи отчетности по ВВП, которая существовала в прошлом году (с начала 2009 года Госкомстат перешел с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о динамике ВВП - УНИАН).

Что касается рисков депрессии экономики и того, «что спад текущего года перерастет в многолетний спад», то по словам В.ЛИТВИЦКОГО, среди таковых - несбалансированность государственных финансов, девальвация национальной валюты, отсутствие восстановления внешнего спроса на украинскую продукцию, излишние заимствования. Также риском экономической депрессии он считает «кредитную и инвестиционную анемию».

«Собака «восстановление» зарыта между трех сосен. Так вот первая сосна - очень сухая, и это инвестиции», - сказал эксперт.

«Второй сосной», по его словам, является потребление, а третьей – экспорт.

Кроме того, В.ЛИТВИЦКИЙ считает, что еще одним риском депрессии экономики является отсутствие потребительского спроса.

«Как бы вы ни относились к закону о повышении соцстандартов, если его нужно дорабатывать, то нужно садиться и дорабатывать. Но в любом случае спрос нужно поддерживать, или мы будем иметь депрессию ближайшие 10 лет», - подчеркнул руководитель группы советников председателя Нацбанка.

При этом он отметил, что Украина имеет все возможности для того, чтобы противостоять многолетнему спаду.

В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что практически все отрасли украинской экономики, за исключением розничной торговли, уже «оторвались от дна», и сегодня можно говорить о замедлении спада.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Всемирный банк по итогам 2009 года прогнозирует в текущем году падение ВВП Украины на уровне 15%, инфляцию - 13,8%.