Завод «Арсенал» ликвидируют для контроля над его территорией

Целью ликвидации завода «Арсенал» является получение контроля над его территорией – предприятие расположено в Печерском районе Киева, площадь составляет 27 га.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель профсоюзного комитета Государственного предприятия “Завод Арсенал” Елена СМИЛА.

Отметим, согласно распоряжению Кабинета министров №525-р от 10 апреля 2009 года, госпредприятие «Завод «Арсенал» реорганизуется путем присоединения его к КП специального приборостроения «Арсенал», переименованному из КП «Центральное конструкторское бюро «Арсенал».

По словам Е.СМИЛЫ, в ходе реорганизации «Завода «Арсенал» незаконно увольняются его работники. «Крупный завод присоединяют к маленькому предприятию, которое, естественно, не сможет принять всех работников завода и его производственные активы. Первым приказом комиссии Национального космического агентства Украины (НКАУ) о прекращении деятельности «Завода «Арсенал» был приказ о сокращении работников предприятия», - сказала она.

Эти приказы, по мнению Е.СМИЛЫ, являются незаконными и нарушающими права трудового коллектива. «Коллектив завода обращался в различные инстанции с просьбой защитить его права, мы писали письма в Кабмин и Верховную Раду, в СБУ и Генеральную прокуратуру. Но все наши письма ни к чему не привели», - отметила председатель профсоюзного комитета.

«На сегодняшний день фактически завершилось уничтожение завода «Арсенал», который исключен из государственного реестра. Все наши ходатайства в суды относительно отмены исключения завода из госреестра были отклонены», - подчеркнула она.

Глава ВОО «Общественный контроль», член политсовета политической партии «Союз левых сил» Игорь КИРИЧЕНКО, в свою очередь, отметил, что 2,5 тысяч человек, работавших на заводе «Арсенал», фактически стали безработными. «Власти давали обещание реорганизовать завод «Арсенал» и вывести его из кризиса, но вместо этого уничтожила предприятие», - сказал он и добавил: «Мы считаем, что власти умышленно пошли на банкротство завода «Арсенал», для того чтобы его в последствии расчленить и продать олигархическим группам с целью создания на его месте очередного Лас-Вегаса. «Арсенал» - это территория в 27 гектаров в центре Киева, не считая земель, которые относятся к санаториям и профилакториям «Арсенала» и находятся за городом».

И.КИРИЧЕНКО убежден, что именно ради получения доступа к землям предприятия и была проведена его ликвидация. «Один из ведущих оборонных заводов Украины пришили как пальто к пуговице - сначала создали маленькую структурку внутри предприятия, а потом присоединили к ней огромное предприятие, таким образом, уничтожив его», - еще раз подчеркнул он.

Глава Киевского отделения ВОО “Общественный контроль”, адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ, также принявший участие в пресс-конференции, отметил, что профком завода “Арсенал” совместно с ВОО “Общественный контроль” намерен через суд обжаловать решение о ликвидации предприятия. “Это решение мы обязательно будем обжаловать через суд. Я – бывший работник завода “Арсенал” и буду бесплатно помогать своему заводу, я не представляю Киева без “Арсенала”, - подытожил В.КОЛБАНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, 20 июля т.г. перед зданием ГП “Арсенал” (ул. Московская, 8) состоялась предупредительная акция протеста трудового коллектива предприятия против действий НКАУ относительно прекращения деятельности завода в рамках его реорганизации.

По словам главного инженера ГП «Арсенал» Ивана МОСПАНА, главная проблема предприятия заключается в отсутствии заказов со стороны государства. «Наше предприятие специализируется на продукции оборонного значения, а не космической техники, и было включено в состав НКАУ искусственно. В результате Минпромполитики, которое курирует предприятия ОПК, занимается своими предприятиями, Минобороны своими, а «Арсенал» оказался не нужен ни НКАУ, ни Минпромполитики. Согласно распоряжению Кабмина, завод сливается с ЦКБ «Арсенал» в Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал», то есть, меняется вывеска и одного, и другого предприятия. При этом фактически завод «Арсенал» будет ликвидирован», - подчеркнул главный инженер предприятия.

Он убежден, что одним из возможных решений по выведению предприятия из кризиса могло быть его вхождение в холдинг или корпорацию вместе с ЦКБ «Арсенал». «В таком объединении и завод, и ЦКБ «Арсенал» являлись бы отдельными юридическими лицами. Зачем топить нашими долгами ЦКБ «Арсенал», которое тоже находится не в блестящем финансово-экономическом положении. Нельзя соединять больного со слабым. В конце концов, если мы так уж не нужны НКАУ – отдайте нас обратно Минпромполитики», - отметил И.МОСПАН.

28 июля т.г. Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия "Завод "Арсенал" (г. Киев).

Справка УНИАН. Госпредприятие "Завод "Арсенал" специализируется на производстве высокоточных приборов для космической и военной техники, медицины, фотоаппаратуры, а также широкого спектра продукции машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности.

Ежегодный объем производства и реализации ГП «Завод «Арсенал» составляет свыше 100 млн. грн. На предприятии работает около 2,5 тыс. человек.

Согласно распоряжению Кабинета министров №525-р от 10 апреля 2009 года, госпредприятие «Завод «Арсенал» реорганизуется путем присоединения его к КП специального приборостроения "Арсенал", переименованному из КП "Центральное конструкторское бюро "Арсенал". В рамках реструктуризации к КП специального приборостроения "Арсенал" присоединяется также государственное научно-исследовательское предприятие "Украинский технологический центр оптического приборостроения" (г. Киев). Все предприятия находятся в подчинении НКАУ.