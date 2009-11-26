«Днепроспецсталь» будет определять качество сырья прибором Niton

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (ОАО "ДСС", Запорожье) для определения качества и безопасности поставляемого сырья приобрело портативный рентгено-флуоресцентный анализатор Niton.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДСС.

Чтобы определить химический состав металлического изделия, даже самой тонкой проволоки и стружки, анализатору достаточно от 3 до 15 секунд. Одновременно он может определять до 24 химических элементов, их процентное соотношение, а также наличие опасных компонентов в изделии.

По данным ДСС, прибор стоимостью 40 тыс. долл. в первую очередь будет использоваться для контроля шихты, поступающей на предприятие, и для разбраковки ее по классам сталей и сплавов.

"В Эрмитаже используют такой же анализатор для определения подлинности картин: состав красок в разные времена и у разных авторов значительно отличался, а программа прибора, определяя химический состав красок, которыми написано полотно, позволяет выявить недавно сделанные копии и искусственно состаренные полотна", – сообщили в пресс-службе комбината.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроспецсталь» – единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющих, инструментальных, подшипниковых, а также жаропрочных сплавов на основе никеля.