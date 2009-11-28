Эксперт: Контракт на поставку Ираку вооружений под угрозой

Если письмо украинского правительства с гарантиями иракской стороне не будет подписано уже в ближайшее время, Украина лишится не только проработанных, но и уже подписанных к этому моменту крупнейших контрактов на поставку военной техники.

Об этом эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК пишет в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 46 (774) 28 ноября - 4 декабря 2009).

Он сообщает, что после участия украинского военного контингента в составе коалиционных сил в Ираке в 2003 году, США, выделив Ираку 2,4 млрд. долл. на приобретение новой военной техники и вооружений, из потенциальных стран-экспортеров - Польши, Чехии, Болгарии, Словении, Украины - выбрали именно Украину.

«2,4 млрд. долл. - это крупнейший в истории украинского ВТС проект, включающий ряд отдельных контрактов, - сообщил В.БАДРАК. - Поставки гигантской партии новых бронетранспортеров и внушительного количества танков, солидная партия новой авиатехники, высокоточных средств поражения, а также услуги на ремонт и модернизацию военной техники».

«Выполнение серии таких сделок - это гиперскачок на рынке вооружений и гарантированное присутствие в десятке лидеров, где-то на шестой-седьмой позиции, в течение добрых трех лет. Это основательная загрузка более 80 оборонных заводов с расширением устойчивого ядра ОПК страны от 30-35 нынешних предприятий до 70-75, как минимум», - добавил эксперт.

По информации В.БАДРАКА, три контракта с емкостью около 40% упомянутой суммы уже подписаны. Остальные находятся на завершающей стадии детальной проработки. Но подписание остальных контрактов и выполнение уже подписанных оказалось под угрозой.

«Ключевой пункт иракской истории - необходимость предоставления гарантийного письма от правительства Украины. Такое письмо и было подписано главой правительства в сентябре», - сообщил В.БАДРАК. Однако второе письмо, на подписании которого настаивала иракская сторона, неоправданно затянулось, констатировал эксперт.

В.БАДРАК не исключает, что промедление с подписанием контракта является следствием нежелания премьер-министра в преддверии выборов улучшать имидж действующего Президента Украины.

«Иракское дело - президентская вотчина. Потому что реализуется по вертикали военно-технического сотрудничества - через ГК «Укрспецэкспорт». И потому не исключено, что тут сработает известный принцип: «Так не доставайся же ты никому!», - предположил эксперт.