ГМК Украины увеличивает объемы экспорта

Украина. В октябре 2009 года экспорт ферросплавов увеличился на 3,1%, по сравнению с сентябрем, экспорт глинозема увеличился на 6,2%, по сравнению с сентябрем, экспорт марганцевой руды увеличился в 17,7 раза (по сравнению с сентябрем текущего года).

Медленно, но объемы украинского экспорта начинают расти. Во многом это связано с тем, что девальвация гривни сделала экспортные цены демпинговыми. Кроме того, экономика начала более неординарно искать пути реализации продукции.