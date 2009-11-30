В Японии промпроизводство в октябре выросло только на 0,5%

Япония. По предварительным данным, в октябре 2009 года промышленное производство выросло на 0,5%, по сравнению с сентябрем. В сентябре текущего года этот показатель увеличился на 2,1%, по сравнению с августом.

Для японской экономики во многом это стало неприятной неожиданностью. Преждевременно радовались бизнесмены сентябрьскому росту промпроизводства. Выход из кризиса затягивается.