Минпромполитики инициирует внедрение льгот

Министерство промышленной политики инициирует внедрение ряда льгот для предприятий горно-металлургического и химического комплексов на 2010-2015 годы.

Соответствующий проект закона “О повышении конкурентоспособности предприятий горно-металлургического и химического комплексов” обнародован на официальном сайте Министерства промышленной политики.

Проектом предусматривается предоставление предприятиям указанных отраслей права на привлечение кредитных ресурсов в течение 5 лет под государственные гарантии для модернизации производства. Кроме того, до 1 января 2012 года 70% средств сбора за загрязнение окружающей естественной среды с предприятий, на которые распространяется действие данного законопроекта, будут оставаться на самих предприятиях для выполнения природоохранных мероприятий.

Законопроект предусматривает освобождение отечественных предприятий горно-металлургического и химического комплексов, которые проводят модернизацию производства, от уплаты ввозной пошлины за оборудование, а также освобождение от уплаты НДС, если аналогичные товары не производятся в Украине. Операции по поставке отходов и лома черных металлов, в том числе, операции по импорту таких товаров освобождаются от налогообложения.

Предусматривается также предоставление в 2010-2012 гг. отсрочки относительно сроков уплаты налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при осуществлении импортных операций по приобретению товаров для собственных нужд предприятиям в случае осуществления расчетов путем применения налоговых векселей.

Кроме того, проект закона предусматривает двухгодичную отсрочку в выполнении инвестиционных обязательств после приватизации.

С целью предотвращения роста расходов на производство продукции устанавливается особенный порядок формирования цены природного газа для предприятий, на которые распространяется действие данного закона в случае его принятия. Цена природного газа для таких предприятий состоит из цены иностранного поставщика и стоимости услуг по его транспортировке магистральными и распределительными трубопроводами. Со дня вступления в силу и до 1 января 2012 года не допускается установление любых дополнительных платежей, доплат, компенсаций расходов и других надбавок к цене природного газа для этих производителей.

Для предприятий внедряется мораторий на повышение платы за землю и арендной платы за пользование земельными участками.

Со дня вступления в силу и до 1 января 2012 года предусмотрено также внедрение моратория на повышение цен и тарифов на электроэнергию, цен и тарифов на грузовые перевозки продукции отечественного производства железнодорожным транспортом, а также цен и тарифов на услуги и работы по обработке грузов в портах Украины.