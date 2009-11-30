Против ДМЗ им. Петровского возбуждено уголовное дело

Возбуждено дело по факту уклонения ДМЗ им. Петровского от уплаты 15 млн. грн. налогов

Управление налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» от уплаты налогов в сумме 15 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в ГНАУ в области.

По информации источника, уклонение от уплаты налогов связано с операциями относительно возмещения предприятию НДС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Гендиректор ДМЗ им. Петровского Юрия ДЕВЯТКИН объявлен в розыск. Как стало известно УНИАН из осведомленного источника в ГНАУ Днепропетровской области, соответствующее распоряжение было издано 26 ноября.

По данным источника в ГНАУ, в отношении Ю.ДЕВЯТКИНА было возбуждено уголовное дело по факту попытки завладения государственными средствами с помощью подложных документов. Как отметил собеседник агентства, в ходе досудебного следствия гендиректор ДМЗ им. Петровского неоднократно игнорировал вызовы следователя для проведения следственных действий.

Источник в ГНАУ также уточнил, что в связи с тем, что в настоящее время установить местонахождение Ю.ДЕВЯТКИНА следственным органам не удалось, он был объявлен в розыск.