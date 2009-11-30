Мариупольский порт поможет "Азовстали" собрать нефтепродукты

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область, Украина) обратился к Мариупольскому морскому торговому порту с просьбой помочь в ликвидации последствий аварийного сброса нефтепродуктов в реку Кальмиус, произошедшего в воскресенье, говорится в сообщении украинской государственной экологической инспекции Азовского моря.

В воскресенье в 11 часов утра по местному времени в реку Кальмиус с водостока 4 металлургического комбината "Азовсталь" произошел несанкционированный сброс нефтепродуктов. По состоянию на 30 ноября государственной экологической инспекцией Азовского моря отобрано более 20 проб воды. Комбинат своими силами собирает масляные сгустки с поверхности реки. "Визуальные наблюдения говорят о неэффективности боновых заграждений - после бонов на поверхности реки наблюдаются большие масляные пятна, которые через устье направляются к Азовскому морю.

Комбинат обратился за помощью к Мариупольскому морскому торговому порту, который предоставит для ликвидации последствий аварийного сброса нефтепродуктов нефтесборник, современные боновые заграждения и сорбент", - отмечается в сообщении. передает РИА Новости.