НКРЭ продлила мораторий на повышение тарифов для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в декабре текущего года тарифы на электроэнергию для предприятий химической промышленности и горно-металлургического комплекса на уровне октября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно решению, НКРЭ сохранила тариф для потребителей 1-го класса напряжения на уровне 42,21 коп. за кВт/ч и 2-го класса - 56,24 коп за кВт/ч.

Таким образом, НКРЭ выполнила рекомендации Кабинета министров Украины о продлении моратория на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химических предприятий на октябрь-декабрь 2009 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в текущем году неоднократно продлевала фиксацию розничных тарифов на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года.