Тигипко за господдержку отечественного судостроения

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что в Украине необходимо обеспечить государственную поддержку судостроительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал на брифинге во время посещения завода «Приморец» в пгт Приморский неподалеку от Феодосии. Это единственное в Украине судостроительное предприятие, которое работает с цветными металлами.

«Почти во всех странах мира судостроение имеет налоговые льготы. У нас же их отменили несколько лет назад, – подчеркнул С.ТИГИПКО. – Это высокие технологии, а высокие технологии нуждаются в поддержке государства».

Кроме того, он отметил необходимость решать проблему с возвратом НДС предприятиям-экспортерам.

«В конце концов, мы должны отказаться от этого наиболее коррумпированного налога, поскольку он душит наших экспортеров, и заменить его на налог с продаж. Государство должно стимулировать экспорт высокотехнологической продукции», – сказал С.ТИГИПКО и отметил, что задержки с возмещением экспортного НДС делают украинского производителя менее конкурентоспособным на внешних рынках.