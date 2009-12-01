Меморандум между Кабмином и ГМК будет продлен до 2 кв.

Меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса, в частности действие моратория на повышение стоимости перевозок продукции для таких предприятий, может быть продлен до второго квартала 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«На сегодня есть инициатива по продлению моратория на повышение стоимости перевозок для металлургов на первый квартал 2010 года. А уже по итогам работы первого квартала 2010 года по ситуации, которая сложится на внешних рынках, будем смотреть варианты его отмены», - отметила депутат, подчеркнув, что отмена моратория, скорее всего, произойдет во втором квартале 2010 г.

«Мы видели тенденцию в третьем квартале 2009 года роста цен на металлургическую продукцию. В четвертом квартале прошла заморозка цен, но мы рады хотя бы тому, что не упали объемы спроса на нашу металлургическую продукцию. И надеемся, что оживление спроса произойдет в первом квартале следующего года, тогда можно будет говорить об отмене моратория на повышение тарифов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. В тоже время, по ее мнению, тарифы на перевозки должны быть не просто регулируемы, как, например, мораторием, а должны быть экономически обоснованными.

«Монопольная позиция «Укрзализныци» на рынке железнодорожных перевозок не должна носить фискальные функции, а должна расставлять акценты на экономически обоснованных тарифах», - уверена депутат. Она отметила, что на сегодня 82,7% всех железнодорожных перевозок всего грузопотока в Украине производит «Укрзализныця». И металлурги, и промышленники очень заинтересованы в том, чтобы реформа «Укрзализныци» была проведена, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Со своей стороны комитет готов сегодня предоставить площадку для переговоров по реформированию, для подготовки необходимой концепции реформы “Укрзализныци”, чтобы в этой реформе приняли участие как те, кто предоставляет услуги, так и те, кто пользуется услугами», - заявила председатель коми тета.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня необходимы новые экономические механизмы, новые рыночные подходы и нормальные стимулы со стороны государства, которые дадут стимулы модернизировать “Укрзализныцю”, позволят приходить инвесторам, сделать дифференциацию между государственным и частным транспортом.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательными условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума являются: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по зарплате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».