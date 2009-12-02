Кабмин продлил меморандум с предприятиями ГМК

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании продлил на 1 картал 2010 года действие меморандума о взаимопонимании между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

Кроме того, он отметил, что правительство разработало законопроект о повышении конкурентоспособности предприятий ГМК и химпрома. «Этот проект закона уже направлен на согласование в министерства и ведомства», - сказал В.НОВИЦКИЙ, отметив, что документ уже сегодня будет презентован в профильном комитете Верховной Рады.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательными условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума являются: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».