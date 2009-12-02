Новицкий: ситуация в ГМК улучшается

Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ считает, что ситуация в горно-металлургическом комплексе по итогам 11 месяцев демонстрирует улучшение, поскольку падение производства основной продукции. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сократилось до 18-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня брифинге в Кабинете министров.

«Это намного лучше, чем было в предыдущие месяцы. И сегодня можно прогнозировать, что год мы сможем закончить с показателями, если говорить о сырье (руда) – на уровне 90-95%, по коксу – минус 12%, по чугуну – минус 18%, по прокату – минус 17%, по стали – минус 20%… Это намного лучше, чем было несколько месяцев назад», - сказал В.НОВИЦКЙИ. При этом он отметил, что в ноябре отмечены наилучшие за год суточные показатели производства продукции ГМК – чугуна, стали и проката.

Министр подчеркнул, что нынешняя ситуация дает возможность ожидать наращивание производства и в следующем году.

Как сообщал УНИАН, по информации В.НОВИЦКОГО, за 10 месяцев т.г. выплавка стали на метпредприятиях Украины составила 24,5 млн. тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом министр прогнозирует, что до конца года в Украине будет выплавлено еще около 5 млн. тонн стали. «В результате годовой объем выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями составит около 29,5-30 млн. тонн», - уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Он также отметил, что показатели производства стали, проката и чугуна по итогам октября этого года были, в среднем, на 10% выше, чем сентябре. «Мы вышли на загрузку производственных мощностей предприятий ГМК на уровне 64%. Ежесуточное производство стали составляло в октябре около 85 тыс. тонн, что является очень хорошим показателем по сравнению с сентябрем этого года. Ну и, наконец, в октябре в Украине было выплавлено 2 млн. 803 тыс. тонн, что является самым высоким показателем за весь текущий год и почти в полтора раза больше, чем в октябре 2008 года», – добавил министр.