Цены промпроизводителей в еврозоне выросли

Цены промышленных производителей в октябре т.г. в еврозоне и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) увеличились, сравнительно с сентябрем 2009 года, на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Сообщается, что в октябре т.г., сравнительно с октябрем 2008 г. цены производителей снизились на 6,7% в еврозоне и на 5,8% в ЕС-27.

В промышленности, за исключением энергетики, цены в октябре сравнительно с сентябрем снизились на 0,1%, в энергетическом секторе – выросли на 1%. В обеих зонах цены полуфабрикатов уменьшились на 0,1%, на капитальное имущество и товары длительного использования не изменились. Товары кратковременного пользования подешевели на 0,3% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27.

Наибольший рост цен производителей зарегистрирован в Великобритании (1,7%), Греции, Франции и Нидерландах (по 0,9%). Наибольшее снижение наблюдалось в Литве (-1,2%), Латвии (–-0,7%), Дании, Венгрии и Португалии (по -0,5%).

В октябре, сравнительно с октябрем прошлого года цены в промышленности за исключением энергетики уменьшились на 3,9% в еврозоне и на 3,2% в ЕС-27; в энергетическом секторе цены снизились на 14,4% в еврозоне и на 12,7% в ЕС-27, полуфабрикаты подешевели на 6,4% в еврозоне и на 5,7% в ЕС-27, товары длительного использования подорожали на 0,4% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27, капитальное имущество подешевело на 0,7% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27.