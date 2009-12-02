МИД: ЕС готов заключить с Украиной Соглашение об ассоциации

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заверяет, что со стороны Европейского Союза есть политическая готовность заключить с Украиной Соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли, как можно скорее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, для этого Украина должна выполнить “домашнее задание”, в частности, принять определенные законопроекты и реформировать определенные отрасли экономики, что позволит эффективно и качественно «запустить» зону свободной торговли. “Если мы этого не сделаем, то зона свободной торговли будет пуста. Например, с Россией мы имеем зону свободной торговли. Как она работает? Никак”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Относительно возможных сроков подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что было бы наивным устанавливать какие-то искусственные часовые рамки для заключения соглашения. “Я как переговорщик категорически против установления каких-либо часовых рамок, поскольку они ослабляют позицию переговорной команды, потому что другая сторона, чувствуя, что есть указание подписать соглашение к конкретной дате, занимает более жесткую позицию. Думаю, что нам уже нужно отойти от стереотипов советского мышления, когда партия сказала “надо”, и мы тогда заключаем”, - сказал он.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, подход украинской стороны на переговорах является абсолютно прагматичным: на первом месте должно быть качество и содержательность соглашения.

В то же время он признал, что есть конкретное указание, что Соглашение об ассоциации должно быть заключено как можно скорее, но без ущерба для национальных интересов.

Как сказал К.ЕЛИСЕЕВ Соглашение об ассоциации является единым целостным документом, и его неотъемлемой составляющей является всесторонняя и углубленная зона свободной торговли. “Никаких отдельных соглашений, как это муссировалось на протяжении года. Как председатель делегации на переговорах заявляю, что есть один единый документ”, - сказал дипломат.

К.ЕЛИСЕЕВ, что это соглашение МИД Украины рассматривает “как стратегический ориентир системных и комплексных социально-экономических реформ в нашем государстве”. “Я рассматриваю его, по сути, как квазипрограмму деятельности украинского правительства. Если мы его заключим и он пройдет процедуру подписания и ратификации, по сути, это будет дорожной картой нашей интеграции. Давайте выполнять это соглашение и, поверьте мне, членство в ЕС никуда от нас не денется”, - сказал он.

По словам дипломата, Соглашение об ассоциации является “абсолютно инновационным и амбициозным документом”, и никогда в практике ЕС не существовало такого типа “продвинутого и глубокого соглашения”.

К.ЕЛИСЕЕВ также отметил, что после того как Соглашение об ассоциации будет заключено и начнет действовать, следующим шагом станет заключение соглашения об условиях вступления в Евросоюз.

Дипломат также констатировал завершение на техническо-экспертном уровне переговоров по всему соглашению, за исключением части о зоне свободной торговли. “По остальным частям остаются политические вопросы, которые потребуют решения на высоком политическом уровне”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.