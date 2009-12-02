Строительство Воскресенского рынка незаконно

Строительство «Воскресенского торгового рынка» на пересечении бульвара Перова и ул. Алишера Навои в Киеве ведется незаконно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции в Киеве Сергей КРУШАНОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, строительство рынка на 800 торговых точек, которое началось 30 июня т.г., ведется в охранной зоне Деснянской водопроводной станции на землях «Киевводоканала».

«В охранной зоне вообще нельзя строить. Мы имеем факт незаконного строительства на этой территории», - сказал начальник Госжилкоммунинспекции в Киеве.

Он уточнил, что строительство рынка ведется на территории площадью около 1 га, непосредственно на пяти водоводах, которые обеспечивают водой Левый берег столицы. Также в результате строительства была разрушена станция катодной защиты, которая обеспечивает защиту водовода от коррозии.

Кроме того, на территории Деснянской водопроводной станции находится склад хлора (около 80 тонн) для дезинфекции воды.

По данным С.КРУШАНОВСКОГО, строительные работы ведутся на основании только двух документов – разрешения на размещения временного сооружения и ордера на благоустройство, выданных без согласования с землепользователем - «Киевводоканалом». Строительство рынка ведет ООО «Воскресенский торговый центр».

С.КРУШАНОВСКИЙ отметил, что работы по строительству продолжаются, несмотря на решение коллегии КГГА по демонтажу временных сооружений до 27 ноября т.г.

В свою очередь первый заместитель министра по вопросам ЖКХ - начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК считает, что ответственным за это строительство является Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА, которое выдало разрешение на размещение временных сооружений.

«Это факт коррупционных деяний работников этого управления», - добавил он.

А.МАЗУРЧАК отметил, что если КГГА не примет никаких мер по сносу МАФов, инспекция будет обращаться в суд.

По данным Госжилкоммунинспекции, на 1 октября т.г. в охранных зонах «Киевводоканала» было расположено 663 временных сооружения, за 2009 год собственниками снесено в охранных зонах 3 МАФа.