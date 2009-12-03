Лекарства могут дорожать

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента Украины на закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 218 (при необходимых 300 - УНИАН) из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. За преодоление вето голосовали фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Соответственно закон отменен.

Верховная Рада 20 октября приняла данный закон, но Президент ветировал его, аргументируя свое решение тем, что закон является экономически необоснованным, а вступление его в силу может привести к ряду негативных социально-экономических последствий: исчезновение из обращения в Украине отдельных видов лекарственных средств, появления на рынке фальсифицированных лекарств, распространение контрабандного импорта медпрепаратов, что фактически разрушит рыночные отношения и нарушит основные принципы ведения хозяйства, определенные Конституцией и законами Украины.

Законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников, ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, предусматривалось, что лекарственные средства и изделия медицинского назначения будут реализовываться по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они должны были реализоваться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

В предложениях Президента отмечается, что на данный момент, по статистическим данным, около 75% лекарственных средств, которые используются украинскими потребителями, в том числе и самые необходимые, – иностранного производства, а подавляющее большинство (около 90%) отечественных медицинских препаратов изготовляются из импортированного сырья. В предложениях сказано, что украинский рынок лекарств непосредственно связан с импортом указанных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами, а это никак не учтено при внедрении законом порядка, согласно которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года, поскольку тогда курс доллара США составлял 4,85 гривни, а на конец октября 2009 года – 8 грн., то есть стоимость указанной иностранной валюты увеличилась на 65%.

В предложениях сказано, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года, неминуемо приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а, следовательно – к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств и, как следствие, приведет к уменьшению количества аптек, аптечных заведений, фармацевтических предприятий (поскольку их рентабельность будет иметь отрицательное значение), сокращению поступлений в государственный бюджет, формированию "теневого" рынка лекарственных средств.