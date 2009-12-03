«Сумыхимпром» просит КМУ отсрочить погашение долга "Нафтогазу"

Коллектив ОАО “Сумихимпром” обратился с письмом к первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ и министру промышленной политики Украины Владимиру НОВИЦКОМУ с просьбой согласовать отсрочку погашения задолженности за энергоносители перед НАК «Нафтогаз Украины» до апреля 2010 года.

В обращении, которым располагает УНИАН, отмечается, что предприятие на сегодняшний день не имеет финансовой возможности погасить задолженность прошлых периодов за потребленные энергоносители.

Отмечается также, что ранее "Сумыхимпром" в письмах к "Нафтогазу" предложил урегулировать проблемный вопрос путем реструктуризации существующей задолженности, с ее погашением начиная с апреля 2010 года, когда начнется сезонное потребление минеральных удобрений. Однако, "Нафтогаз", в свою очередь, предложил такие условия, выполнить которые невозможно, идет речь в сообщении.

На предприятии отмечают, что финансовые проблемы завода вызваны постоянной задержкой возмещения НДС. Так, на сегодняшний день задолженность по возмещению НДС предприятию составляет около 30 млн. грн.

Еще одна проблема, усугубляющая финансовое положение предприятия, – невыделение средств из Стабилизационного фонда на дотации для закупки аграриями фосфорных удобрений у отечественных товаропроизводителей. Так, "Сумыхимпром" за сентябрь-ноябрь 2009 года, согласно утвержденному Порядку использования в 2009 году средств Стабфонда для финансирования мероприятий по защите, восстановлению и повышению плодородности почв, произвел около 12 тыс. тонн фосфоровместимых минеральных удобрений. Однако, состоянием на 27 ноября 2009 г. аграрии Украины выкупили только 260,5 тонн минеральных удобрений производства «Сумыхимпрома. «Предприятие заморозило, таким образом, свыше 28 млн. грн. собственных оборотных средств, что заострило и без того сложную проблему недостатка средств», - отмечают в письме.

Как сообщал УНИАН, НАК “Нафтогаз Украины” 30 ноября прекратила поставку газа на ОАО “Сумыхимпром” из-за задолженности за энергоносители последнего. Городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ направил телеграмму премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ситуации с отключением газа на ОАО "Сумыхимпром".