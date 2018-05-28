Калуш: детонатор экологической бомбы сработает?..

Жители Калуша Ивано-Франковской области 17 января параллельно с голосованием за кандидатов в президенты будут решать и судьбу города. Здесь пройдет местный референдум о предоставлении Калушу статуса территории чрезвычайной экологической ситуации. Именно так они надеются привлечь внимание власти к своим проблемам, которые уже не в силах решать самостоятельно.

Как отмечают в горсовете, со своей бедой неоднократно обращались в Секретариат Президента, Кабмин, Верховную Раду и СНБО. Однако реально состоялась лишь встреча в экологическом комитете парламента, но вопросы так и остались без ответа…

В горсовете надеются, что чрезвычайный статус даст возможность отдельной строкой предусмотреть в госбюджете средства на решение проблем. Основные из них – ситуация на территории ГП «Калийный завод», осложнившаяся после наводнения 23-27 июля 2008 года, возможный прорыв дамбы повлечет экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями.

Также быстро проседает поверхность земли над шахтными выработками, на которых стоят сотни жилых домов, поэтому уже в настоящее время отселению подлежат десятки семей. И еще - в городе (территория ООО «Ориана-Галев») расположено единственное в Европе хранилище токсичных отходов. На полигоне утилизировано более 11 тыс. тонн гексахлорбензола – вещество первого класса опасности…

«Люди живут как на пороховой бочке! У каждого в шкафу по два противогаза спрятано, готовы ко всему - в любую минуту одеть себя, детей и выйти на улицу для эвакуации», - комментирует ситуацию заместитель председателя Калужского городского совета Василий Петрив. По его словам, «столько в Калуше горя, что его можно по всему миру разделить и никому много не покажется - калийные хвостохранилища, Домбровский карьер, рудные шахты…».

Хвостохранилище прорвет, несмотря на укрепление дамб…

Пару десятков лет назад Калуш был одним из мощнейших промышленных центров Западной Украины. Здесь добывали калийную соль и магний. Однако с распадом Советского Союза один за другим становились банкротами заводы, оставляя городу горы техногенных проблем.

Калужский калийный завод, дочернее предприятие ОАО «Ориана», прекратил свою деятельность еще в 1996 году. Когда-то это было сверхмощное по добыче и переработке калийной соли предприятие.

Процесс производства калийных удобрений выглядел следующим образом - соляные породы добывали, потом растворяли водой, из раствора выделяли нужные компоненты, а концентрированный рассол сбрасывали в рукотворный водоем - хвостохранилище, глубина которого достигала несколько сотен метров. Технология предусматривала последующее использование рассола, а хранилище наполняли густой глиняной массой, которая под действием солнца и ветра высыхала и твердела. Рекультивировать такое хвостохранилище не представляло проблем. Достаточно было кристаллическую массу засыпать слоем почвы.

«Так поступили с хвостохранилищем №1. Его засыпали и сейчас там все нормально. А вот хвостохранилище №2 не рекультивировали потому, что завод распался, а объем рассола с учетом осадков в нем непрестанно увеличивался, - поясняет В.Петрив. – Сейчас дамбу (сдерживающую рассол) в любой момент может прорвать».

По его словам, уровень рассола превышает допустимую норму почти в четыре раза – порядка 10 млн. кубов. Вокруг карьера есть дренажные системы, но они на сегодня не в состоянии откачивать грунтовые воды.

«В дальнейшем уровень рассола будет только увеличиваться, он все равно выйдет из своих берегов. Когда - вопрос времени. С каждым годом растет и концентрация соли в воде, - подчеркивает Эдуард Кузьменко из Ивано-Франковского Национального технического университета нефти и газа, геолог по специальности.

«Часть рассола хвостохранилища мы закачаем в рудник «Ново-Голынь», который имеет пустоты в объеме 12 миллионов кубометров, 10 из них мы уже заполнили, осталось только полтора миллиона, что дальше будем делать, не знаю, - разводит руками В.Петрив. - Если дамбу прорвет, то более двух миллионов кубометров рассола затопит прилегающие промышленные объекты: железнодорожную станцию ЗАО «Лукор», предприятие по производству ковров «Винисин» и обойную фабрику «Синтра»…

Домбровский карьер может стать проблемой международного масштаба

Не меньшую опасность представляет собой и Домбровский карьер. В советское время здесь впервые была опробована добыча калийной соли открытым методом. Руду изымали с глубины не более 60 метров, что значительно экономило затраты, но взамен принесло кучу проблем. После закрытия завода в карьере до сих пор находится около 32 млн. кубических метров калийной соли. Ее уже никто не добывает, но в вырытые котлованы постоянно попадает вода.

«Осадки, подземные воды постоянно наполняют карьер, сейчас там более 6 млн. кубометров соленой воды. Просочившаяся в грунт рапа подземными водами несется к водоносным горизонтам, таким образом, половина Калуша уже в ближайшее время может остаться без питьевой воды», - подчеркивает В.Петрив.

«У меня дача радом с карьером. Прихожу сюда часто. Здесь очень тяжелый воздух, почва вокруг голубая, можно только представить что будет, когда вода попадет в реку, которая совсем рядом, - сетует Роман Колеснюк, житель города.

Как отмечают специалисты, в 50 метрах от карьера течет река Сивка, и если рассол просочится в нее, то это угрожает катастрофой международного масштаба. Ведь дальше река впадает в Днестр, а он течет и через Молдову…

«У нас любят вспоминать случай 83 года, тогда прорвало дамбу водохранилища калийных солей в Стебнике Львовской области. В реку Днестр вытекло почти 5 млн. кубометров рассола. Тогда люди травились, рыба погибала, но видно тот горький опыт никого и ничему не научил», - отмечает Р.Колеснюк.

Ежегодно Калуш становится «богаче» на одну воронку

Еще одна беда – результат добычи калийных руд. Три шахты - «Калуш», «Голынь» и «Ново-Голынь», которые тянутся почти через весь город и часть прилегающих сел, угрожают провалами. В этой зоне расположено свыше 100 промышленных объектов, порядка 1150 жилых домов. На территории Калуша уже образовалось 15 воронок. 13 домов подлежат немедленному отселению. Но с каждым годом скорость проседания геометрически растет.

«Но никуда нас не отселят, потому что у города нет таких денег, - убежден Игорь Богаченко, житель улицы Менделеева (параллельно ей в 80-х годах провалилась улица). - Тогда еще был шанс, а теперь что? В прошлом году в 50 метрах от нашего дома провалилась земля, образовалась огромная яма, следующая может быть под моим домом, здесь ежегодно воронки образуются, и что поделаешь? Идти нам все равно некуда! Что будет, то и будет…»

«Переселить нужно, а куда? Городской совет сейчас ничего не строит, государство ничего не выделяет. Когда действовал завод, он возводил жилые кварталы для таких людей и переселял, сейчас - тупик, - добавляет В.Петрив. – Мы засыпаем воронки, которые уже образовались, на рудниках будем устанавливать системы наблюдения, чтобы контролировать ситуацию. Это пока все, что в наших силах».

Калуш станет зоной экологической беды?..

Получается, надежда только на референдум. Признание города чепешным даст возможность Калушу ежегодно получать дополнительно из госбюджета 5-10 миллионов гривен.

«В итогах референдума никто не сомневается, люди проголосуют «за». Но даст ли это что-то? Тех денег, которые будут поступать ежегодно, все равно не хватит, чтобы решить все проблемы, только на первоочередные меры нужно 3 миллиарда гривен, не говоря уже об остальном. А о таких суммах речь даже не идет…»

Виктория Павлиш (для УНИАН)