Отключение от газа “Сумыхимпрома” - начало кризиса в отрасли

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что отключение от газоснабжения ОАО “Сумыхимпром” свидетельствует о начале масштабного кризиса в химической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал информацию о прекращении НАК “Нафтогаз Украины” поставок газа “Сумыхимпром” из-за долгов предприятия.

“Отключение от газоснабжения производителей минеральных удобрений – предсказатель масштабного кризиса в химической отрасли. Он станет первой жертвой невыгодного для Украины газового контракта с Россией”, - сказал С.ТИГИПКО.

“Эти долги, очевидно, стали для “Нафтогаза” удобным поводом отключить предприятие. Критическое сокращение импорта российского газа в текущем году спровоцировало возникновение ситуации, когда его на всех просто не хватает, – уверен С.ТИГИПКО. – Учитывая же, что “Сумыхимпром” – государственное предприятие, НАК может не бояться нареканий химиков”.

По словам С.ТИГИПКО, потребители, безусловно, должны рассчитываться за газ. Но жесткие санкции вплоть до отключения оправданы только в том случае, если государство обеспечило справедливую цену на газ, а также само не имеет долгов перед производителем.

“Действия “Нафтогаза” свидетельствуют о том, что правительство бросило химиков на произвол судьбы. Выходом из ситуации могло бы стать разрешение закупать газ непосредственно у отечественных добывающих компаний”, – считает С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, “Нафтогаз Украины” 30 ноября прекратил снабжение газа на ОАО “Сумыхимпром” из-за долгов предприятия.

Справка УНИАН. ОАО “Сумыхимпром” - энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО “Сумвхимпром” находится в управлении Министерства промышленной политики Украины.

“Сумыхимпром” завершило 2008 год с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составляла 1,417 млн. грн.