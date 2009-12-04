Ferrexpo plc привлекла кредит

Компания Ferrexpo plc (основной акционер Полтавского горно-обогатительного комбината) привлекла кредит на предэкспортное финансирование (Pre-Export Financing, PXF) в размере 230 млн. долл.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, в роли координатора, уполномоченного ведущего организатора и букраннера кредита выступил Deutsche Bank AG, который и предоставил финансирование, вместе с 10 другими ведущими финансовыми учреждениями: WestLB AG, London Branch; BNP Paribas (Suisse) SA; Fortis Bank (Nederland) N.V.; Natixis; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG; J.P. Morgan plc; UBS Investment Bank; Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn; CALYON; VTB Bank (France) SA.

Как отмечается в сообщении Ferrexpo plc, транзакция является первой успешной сделкой финансирования, заключенной компанией горнодобывающей и металлургической отрасли с активами на пространстве СНГ с начала мирового финансового кризиса в сентябре 2008 года.

«Кредит будет доступен для использования с 1 января 2010 года и будет использован на финансирование и общекорпоративные цели. Срок погашения кредита наступает через 36 месяцев после 1 января 2010 года. Кредит будет выплачен 24 равными частями, выплата по первой из которых наступит в январе 2011 года. Маржа по кредиту составила 7% выше LIBOR в долларах (то есть LIBOR+7%)», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой Группой со штаб квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью Группы является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства превышает 9 миллионов тонн в год; большая часть продукции экспортируется сталелитейным предприятиям по всему миру.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.