На Лисичанском НПЗ произошел выброс мазута
11:40, 05 декабря 2009Промышленность
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На Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе (ЗАО «ЛИНИК») произошел выброс мазута, жертв и пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, вчера в 15.14 на одной из установок возникла разгерметизация с последующим выбросом газообразной фазы мазута в окружающую среду. В 18.25 разгерметизация была ликвидирована.
В восстановительных работах были задействованы 30 человек.
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