Тимошенко обещает госгарантию по кредитам «Турбоатома»
100 млн. долларов
Правительство готово выступить согарантом для привлечения кредитов на 100 млн. долл. для проведения модернизации ОАО «Турбоатом».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге, после обсуждения с руководством предприятия перспектив его развития.
«Мы определили, что нужно приблизительно 100 млн. долл. для того, чтобы сделать полную модернизацию завода, такую, которая нужна на этом этапе, и договорились, что государство выступит согарантом для получения такого кредита, который будет взят под минимальные проценты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она подчеркнула, что «Турбоатом» имеет очень хорошие перспективы для развития и сможет в необходимом объеме обеспечить отечественную атомную энергетику турбинами, корпусами для реакторов.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что завод «Турбоатом» участвует и в строительстве Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, достройке реакторов атомных станций. Премьер подчеркнула, что прибыль предприятия за последние два года возросла более чем в 4 раза, а производство - более чем в 2,5 раза.
Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что продукция предприятия «Турбоатом» поставляется в 45 стран мира.
Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.
75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».
«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».
В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза, по сравнению с 2007 годом, - до 145,383 млн. грн.