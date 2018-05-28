Завод “Арсенал” - еще одна жертва госуправления

Старейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины - киевский завод “Арсенал” - прекратило свое существование как отдельное госпредприятие. Конечно, руководство Национального космического агентства Украины, в ведении которого находился завод, пытается смягчить ситуацию, заявляя о том, что ликвидации как таковой не было, а было лишь воссоединение завода “Арсенал” с одноименным конструкторским бюро. В НКАУ убеждены, что только таким методом можно спасти уникальный производственный комплекс, поставленный на грань уничтожения бывшим руководством завода. Прямо противоположное мнение высказывает значительная часть коллектива бывшего ГП “Арсенал”, включая его профком. Они уверены, что ликвидация завода приведет к массовым увольнениям. При этом основной причиной ликвидации “Арсенала” многие заводчане считают желание Кабмина передать под коммерческую застройку более 20 га территории, которую предприятие занимает в центре Киева. Но конфликт части трудового коллектива «Арсенала» с НКАУ и Кабмином - это все же только часть огромной проблемы. И до своей ликвидации, и после объединения с конструкторским бюро «Арсенал» находился и находится в государственной собственности. Так что тот хаос, который возник на предприятии и привел к его «кончине», полностью на совести госчиновников, обязанных обеспечить эффективное управление государственными активами.

Знали, но молчали?

Напомним, что согласно распоряжению Кабмина от 10 апреля 2009 года, госпредприятие «Завод «Арсенал» реорганизуется путем присоединения его к Казенному предприятию специального приборостроения «Арсенал», переименованному из КП «Центральное конструкторское бюро «Арсенал». Процедура присоединения завода «Арсенал» к КП СПС «Арсенал» завершилась 24 ноября текущего года. Этому решению предшествовали более трех лет беспредела, который происходил на «Арсенале», фактически под носом у НКАУ. За последние несколько лет было немало публикаций, в которых подробно рассказывалось о схемах, применявшихся экс-директором завода Игорем Волощуком, для отчуждения площадей “Арсенала” и последующей передачи их коммерческим структурам. Учредителем этих структур, естественно, был сам Волощук. Поэтому тем, кто хочет детально ознакомиться с историей растаскивания площадей завода, не трудно найти соответствующую информацию, введя в любом поисковике слова “Арсенал” и “Волощук”. Естественно, об этом не могли не знать и в НКАУ, в подчинение которому завод “Арсенал” был передан еще в апреле 2004 года. Когда спасти завод оказалось возможным только путем его ликвидации, Агентство демонстрирует полную осведомленность о деятельности И.Волощука. Как отметил на недавней пресс-конференции заместитель генерального директора НКАУ Виктор Кривенко , за то время, когда “Арсенал” возглавлял И.Волощук, завод лишился около 100 тыс. кв. м своих производственных площадей. Кроме того, по данным замгендиректора НКАУ, за период с 2005 по 2009 годы долги предприятия выросли с 10 млн. грн. до 145 млн. грн. «Численность коллектива завода за этот период сократилась с 4,5 тысячи человек в 2005 году до 1,4 тысячи человек в 2009 году, из которых реально занимались работой около 500 человек», – уточнил представитель НКАУ.

По словам генерального директора КП СПС “Арсенал” Николая Лихолита , в процессе неорганизованного перемещения цехов № 5 и № 8, из проданного Волощуком корпуса №4 “Арсенала”, серьезно пострадал оптический цех предприятия. При этом был полностью уничтожен законсервированный цех гирометрии. Трудно переоценить тот урон, который был нанесен в результате предприятию, основной специализацией которого является производство оптико-электронных приборов для космической техники, нашлемных систем целеуказания, оптических головок самонаведения, блоков датчиков навигационного комплекса и систем управления огнем бронетехники. Тут, опять-таки, возникает вопрос – куда смотрели руководители НКАУ, когда на подведомственном предприятии, имеющем стратегическое значение для страны, фактически уничтожалось основное производство. В принципе, речь идет о вопросах, которые имеют непосредственное отношение к национальной безопасности. Правда, в Украине такие громкие термины как национальная безопасность настолько затасканы политиками, что уже утратили свой изначальный смысл. Но почему же все-таки целых три года никто не пытался призвать к ответу господина Волощука? Ответ может быть только один: бывший гендиректор «Ансенала» был и остается под прикрытием весьма влиятельных сил. Догадаться каких именно совсем не трудно, так как большая часть площадей была отчуждена у завода во время пребывания на посту премьер-министра Украины Виктора Януковича, а непосредственное участие в самом процессе принимали члены Партии Регионов. Естественно, что скандал вокруг деятельности Волощука разгорелся сразу после возвращения в премьерское кресло Юлии Тимошенко, которая тут же попыталась использовать его для достижения собственных целей. В частности, для снятия с должности главы ФГИУ Валентины Семенюк.

Где было СБУ?

Естественным было бы ожидать вмешательства в историю с “Арсеналом” не просто правоохранительных органов, а Службы безопасности Украины, ведь как никак, а речь идет об оборонном предприятии. К чести СБУ, стоит отметить, что она заинтересовалась деятельностью Волощука еще в 2007 году. Как сообщали тогда СМИ, 23 ноября 2007 года в адрес Председателя Фонда госимущества Украины Валентины Семенюк из СБУ поступило письмо.

В нем сообщалось, что по данным Службы безопасности, на заводе “Арсенал” сложились условия для нанесения вреда экономическим интересам государства, путем отчуждения у предприятия объектов недвижимости общей стоимостью 121 млн. грн. Казалось бы, что у расхитителей госимущества не осталось ни малейших шансов реализовать свои преступные схемы, когда за них взялись СБУ и ФГИУ. Но, как это обычно бывает, если в деле фигурируют серьезные люди и большие деньги, то любой вопрос у нас можно решить тихо и мирно. Последующие события вокруг “Арсенала” прозрачно намекают, что именно так и произошло.

«Самопродающиеся» головки самонаведения

Земля землей, а производство все же важнее. Для страны, по крайней мере. Понятно, что оборонные предприятия во времена СССР были загружены заказами в десятки, если не сотни раз более крупными, чем сегодня. Так может быть, для оптимизации работы «Арсенала» ему действительно не нужны были излишки территории, зато на оставшихся площадях работа бы кипела?

Вот яркий пример организации «эффективной» работы оборонного предприятия от «Арсенала». Еще в июле этого года главный инженер ГП «Арсенал» Иван Моспан сообщил журналистам, что большая часть долгов предприятия образовалась в результате отказа России от покупки головок самонаведения к ракетам Р-73, которые были произведены на заводе. По его словам, завод «Арсенал» вложил значительное количество собственных оборотных средств в производство головок наведения для ракет Р-73. «Работы выполнялись по заказу «Укрспецэкспорта», но головки так и не были выкуплены у предприятия. Сейчас вся эта продукция зависла на складе», - констатировал Моспан.

Тут же дал свои пояснения председатель комиссии по прекращению деятельности юридического лица ГП «Арсенал» Анатолий Лысенко . Он убежден: в том, что головки самонаведения были произведены в избыточном количестве, нет вины «Укрспецэкспорта».

«В договоре с российской стороной на поставку комплектующих было четко сказано, что выкупать головки она будет тогда, когда сможет, и столько, сколько сможет. Завод прекрасно знал об этом. Но тут я завод не осуждаю – делали, думая, что а вдруг выкупят. В 2007 году выкупили очень большую партию этой продукции, в следующем году меньше, а в этом – практически ничего, – сказал А.Лысенко и добавил: – Завод производил головки наведения для авиационных ракет на свой страх и риск».

Как вам такие откровения? Прямо таки страна непуганных, сами знаете кого. Выходит, что гендиректор оборонного госпредприятия единолично принимает решение производить комплектующие к авиационным ракетам, а никто из вышестоящего руководства об этом не знает. Такой уровень контроля вполне приемлем на фабрике фейерверков, но никак не на предприятии, производящем дорогостоящие элементы высокоточного оружия.

Не лучше дела обстояли и в сфере производства продукции гражданского назначения на «Арсенале». Как сообщил замгендиректора НКАУ Виктор Кривенко, по данным бывшего руководства «Арсенала», к середине 2009 года на предприятии скопилось незавершенного производства на 78 млн. грн. «Это означает, что есть какая-то продукция, которую стоит только немного доделать - и от ее реализации можно будет получить 78 млн. грн. Но когда мы провели инвентаризацию, то незавершенной продукции оказалось лишь на 15 млн. грн. Там есть газовые счетчики, составляющие изделий спецназначения, стоимость которых была завышена в 10-15 в сравнении с реальной ценой», - отметил представитель НКАУ.

2 декабря гендиректор КП СПС “Арсенал” Николай Лихолит сообщил о том, что “та ликвидная продукция специального назначения, которая находилась на складах предприятия, была реализована, и сегодня предприятие продолжает производство этой продукции”. То есть ситуация на бывшем ГП “Арсенал” вроде бы стабилизировалась.

Хроника объявленного убийства

История с заводом “Арсенал” очень напоминает сюжет знаменитого произведения Габриэля Гарсиа Маркеса “Хроника объявленной смерти”. В повести Маркеса жители небольшого латиноамериканского городка заранее знали о том, что один из его жителей решил убить другого, но фактически ничего не сделали, чтобы предотвратить убийство. Конечно, по накалу страстей и философской глубине произведение гениального автора не может соперничать с нашими реалиями. Тем не менее, суть остается та же – все всё знали, но ничего не сделали, для того чтобы предотвратить уничтожение завода.

Нельзя отрицать, что сегодня ситуация на бывшем заводе “Арсенал” несколько улучшилась. Как заявил 2 декабря замгендиректора НКАУ Виктор Кривенко , благодаря реорганизации "Арсенал" получил статус "казенного предприятия" и вошел в список объектов госимущества, которые ни под каким предлогом не подлежат приватизации и какой-либо форме отчуждения имущества. "Все заявления о том, что "Арсенал" объединили, чтобы получить землю в центре Киева, являются политическими спекуляциями», - подчеркнул Кривенко и добавил: "Около 1/3 производственных площадей завода находятся в спорах на той или другой стадии. Для облегчения процедуры возвращения отчужденных производственных помещений в государственную собственность поданы заявления в Генпрокуратуру". Есть надежда, что старейшее предприятие ОПК Украины действительно выйдет из кризиса. Значительно меньше надежд на то, что КП СПС «Арсенал», как правопреемник завода «Арсенал», сможет вернуть себе хотя бы часть утраченных корпусов. Сохраняется и высокий риск того, что территория предприятия будет оставаться под прицелом рейдеров, особенно если активность на столичном рынке земли начнет восстанавливаться. Но самый главный вопрос заключается, ответит ли кто-то за доведение «Арсенала» до банкротства и за отчужденную у завода недвижимость? В этом году сменилось руководство в НКАУ, был назначен новый глава СБУ, у ФГИУ вообще пока нет председателя, а только и. о. Все эти люди могут вполне обоснованно заявить, что не имеют к истории с «Арсеналом» ни малейшего отношения, а лишь вынуждены расхлебывать проблемы, созданные их предшественниками. В деле «Арсенала» существует также масса фигурантов, которых нельзя называть по фамилиям, не рискуя нарваться на судебные иски, однако в который уже раз повторимся: все кому нужно знать, прекрасно знают, кто и за что отвечает. Остается бывший гендиректор завода, однако, учитывая переменчивую политическую конъюнктуру в нашей стране и грядущие выборы, он, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да, похоже, уже и вышел. На такой вывод наталкивает информация о том, что уже в самый разгар скандала на предприятии Волощуку удается отсудить часть площадей “Арсенала”. 27 июля 2009 года Киевский апелляционный суд признал за структурами Игоря Волощука и его бизнес-партнера право собственности на 16 тыс. кв. м площадей завода.

Все было бы не так плохо, если бы «Арсенал» являлся исключением, а не правилом. Но только в текущем году судьбу «Арсенала» разделил киевский авиазавод «Авиант», который был доведен его бывшим руководством до коматозного состояния, а затем объединен с АНТК им.Антонова. И никто не понес за это ни малейшего наказания. Полная безнаказанность госчиновников, которые назначаются на свои должности по квотам определенных политических сил, гарантирует повторение подобных историй и в будущем. Государство из раза в раз доказывает свою неспособность обеспечить заказами предприятия ОПК и защитить целостность их производственного комплекса от рейдеров. Это снова наталкивает на мысль о том, что в частной собственности тому же «Арсеналу» было бы не хуже, чем в государственной, а может быть и лучше. Но кто же возьмет на себя ответственность выставлять на приватизацию предприятие, имеющее стратегическое значение для государства? Хотя давно понятно, что стратегически значимо оно либо для всевозможных «Попил Откатычей», сидящих на бюджетных деньгах, либо для тех, кто сам хочет привативазировать его по кусочку и как можно дешевле.

Антон Лосев (УНИАН)