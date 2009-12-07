«Зоря»-«Машпроект» приступил к выполнению контракта

Государственное предприятие научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» приступило к выполнению подписанного в октябре 2009 года контракта с канадской компанией «ORENDA».

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы госпредприятия Елизавета БЕЛЬЧИК, проект предусматривает поставку четырех двигателей мощностью 25 МВт каждый. Оборудование предназначено для энергоблоков строящейся в африканском государстве Гана электростанции.

Проект имеет сжатые сроки, отметила Е. БЕЛЬЧИК. Свои обязательства «Зоря» - «Машпроект» должно выполнить до августа 2011 года. Оборудование будет работать в комбинированном цикле. Расчетная мощность электростанции составит 138 МВт. Энергоблоки и паротурбинное оборудование будут произведены канадской фирмой «ORENDA». Системы управления поставит американская компания «HPI», она же осуществляет общую реализацию проекта.

Это не первый опыт сотрудничества «Зори» - «Машпроекта» с «ORENDA», сообщила сотрудник пресс-службы. В частности, энергетическая установка николаевского производства используется канадской компанией для собственных нужд - для обеспечения производства электроэнергией и теплом. Есть опыт успешного применения в Канаде украинского энергооборудования с использованием биотоплива, а также другие проекты.

Эффективность энергетических установок «Зоря» - «Машпроект» проверена на различных типах производств. Весомый экономический эффект, например, дало их применение на Белорусском цементном заводе, отметила Е. БЕЛЬЧИК.

В 2010 году «Зоря» - «Машпроект» выводит на рынок новые продукты — газотурбогенератор мощностью 5 МВт, а также установку 45-60 МВт, сообщила сотрудница пресс-службы предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» является одним из крупнейших в странах СНГ поставщиком газотурбинного оборудования для нужд флота и промышленности. С 1954 г. заказчикам поставлено более 3000 газотурбинных двигателей и тысячи разнообразных зубчатых передач. Газотурбинными установками ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» оснащены более 500 кораблей, в том числе и военных, начиная от эсминцев до кораблей на воздушной подушке, в 20 странах мира.