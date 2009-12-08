ЕБРР инвестирует 1 млрд евро в России

Руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и госкорпорации «Роснано» подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предусматривает совместное финансирование нанотехнологических проектов в России, сообщили РИА «Новости» в «Роснано».

В меморандуме, который подписали глава «Роснано» Анатолий Чубайс и гендиректор ЕБРР по России Алан Пийю, приоритетными для совместного финансирования названы такие направления, как энергоэффективность и энергосбережение, медицина, микроэлектроника и наноэлектроника.

По словам Чубайса, объем кредитования - до ?1 миллиарда - является беспрецедентным в этой сфере. В свою очередь, Алан Пийю отметил, что одной из задач ЕБРР является развитие инновационной экономики. «Мы считаем, что Россия имеет огромный научный потенциал. А мы надеемся, что в среднесрочной перспективе мы найдем такие проекты и профинансируем их», - сказал он.