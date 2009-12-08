В РФ в два раза сократили количество платных госуслуг

Правителство РФ сокращает список своих услуг, которые предприниматели обязаны оплачивать при открытии и ведении собственного дела, сообщает k2kapital.

Перечень этих 19 услуг утвержден постановлением правительства России "О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг", опубликованном в сегодняшнем номере "Российской газеты". Список госуслуг вступает в силу со дня опубликования постановления.

"По сравнению с действующим режимом количество платных госуслуг уменьшилось больше чем в два раза", - рассказал "РГ" директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Андрей Шаров. "Но по факту количество платных услуг может сократиться в несколько раз", - считает он. Шаров пояснил, что в списке остались только те услуги, под которыми есть правовая основа, то есть постановление правительства или решение федерального ведомства. Сейчас же часть таких услуг устанавливается постановлениями правительства, часть - подзаконными актами министерств и госагентств, некоторые - госучреждениями, их территориальными подразделениями.

Еще один важный момент постановления касается размера платы за предоставление госуслуг. "Скажем, обследование хлебопекарного предприятия на взрывопротивопожарную безопасность обходится бизнесменам в 600 тысяч рублей, при том что сама по себе лицензия на открытие такого дела стоит всего 1300 рублей", - приводит пример Шаров. Такие "ценники" скоро уйдут в прошлое. Минэкономразвития должно утвердить основные положения по расчету платы за услуги, а министерства - в двухмесячный срок утвердить методики расчета. При этом цена на госуслугу не сможет превышать экономически обоснованные расходы на ее оказание. По словам Шарова, в экономически обоснованные затраты войдут лишь необходимые расходы: например, на бумагу, работу оргтехники. Утверждать "ценники" по каждому ведомству будут министры.

Сбить цены на госуслуги поможет и то, что от их оказания отсекаются коммерческие структуры. Право предоставлять госуслуги смогут только федеральные органы исполнительной власти, федеральные госучреждения, федеральные государственные унитарные предприятия.

Посреднические фирмы, нередко аффилированные с госучреждениями, больше на этом зарабатывать не смогут. Опасений, что сами госучреждения не справятся с выдачей справок и в них возникнут очереди, в Минэкономразвития нет. "Документ согласован со всеми ведомствами", - поясняет Шаров.

Он также напомнил, что "ряд госуслуг сейчас являются бесплатными". К ним, например, относятся услуги на проведение экспертиз и исследований по инициативе государственных контролеров. "Оказание госуслуг не может быть бизнесом ни для государства, ни для государственных учреждений", - подчеркнул Шаров.