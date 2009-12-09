Убытки украинских металлургов составили 4,7 млрд. грн.

Убытки металлургических предприятий Украины по итогам января-октября текущего года составили 4 млрд. 660 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года прибыль метпредприятий составляла 15 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе балансового совещания по вопросам ГМК сообщил заместитель генерального директора отраслевой ассоциации «Металлургпром» Иван ПОНОМАРЕНКО.

По его словам, в бюджеты всех уровне метпредприятия за отчетный период перечислили перечислили 4 млрд. грн. «Тогда как за аналогичный период прошлого года в бюджеты и фонды металлурги отчислили 8,4 млрд. грн.», - уточнил И.ПОНОМАРЕНКО.

При этом он отметил, что за период действия постановления Кабинета Министров №925 о первоочередных мерах по стабилизации ситуации в ГМК, предприятия горнометаллургического комплекса Украины получили экономию финансовых средств в размере 1,5 млрд. грн.

«Желательно, чтобы действие постановления было продлено до конца кризиса», - подытожил замгендиректора «Металлургпрома».

Справка УНИАН. Согласно правительственному постановлению №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе», НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Постановлением также были внедрены льготные тарифы на природный газ и скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий этих отраслей.

Действие норм постановления №925 в 2009 году ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями.