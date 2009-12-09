Инфляция и падение ВВП в 2009 году составят 13%

По итогам 2009 года инфляция в Украине прогнозируется на уровне 13%, падение ВВП – 13-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в среду.

Кроме того, по его словам, в начале 2010 года возможен незначительный рост показателя ВВП, объясняющийся статистическим эффектом по причине низкой сравнительной базы ВВП в январе-феврале 2008 года. «Статистический эффект низкой базы сравнения со временем будет «выдыхаться», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. - У нас падение ВВП в первом квартале т.г. было на уровне 20,3%, во втором квартале - 17,8%, в третьем квартале – 15,9%, а четвертый квартал –15%, возможно даже меньше».

Говоря о платежном балансе, представитель Нацбанка отметил, что по итогам т.г. прогнозируется отрицательное сальдо по текущему счету не более 1 млрд. долл., а отрицательное сальдо финансового счета на уровне минус 12-13 млрд. долл. Валютные резервы страны, по его прогнозам, до конца года останутся на сегодняшнем уровне – около 27 млрд. долл.

В.ЛИТВИЦКИЙ также прогнозирует стабильность курса национальной валюты до конца 2009 года. Однако, несмотря на это, НБУ не намерен отказываться от проведения специальных аукционов по продаже иностранной валюты физическим лицам – банковским заемщикам.

По мнению представителя Нацбанка, Украина, скорее всего, не получит очередной транш кредита Международного валютного фонда до конца текущего года.