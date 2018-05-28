Металлурги подводят итоги – производство растет вместе с убытками

Последнее в нынешнем году ежемесячное балансовое совещание предприятий горно-металлургического комплекса, которое по традиции проводится в столице, прошло в относительно спокойной обстановке и во многом напоминало аналогичные совещания докризисных времен. Привычные темы и проблемы в более-менее привычных интерпретациях витали в зале заседаний Минпромполитики. Было даже приятно услышать о том, что украинские металлурги снова столкнулись с дефицитом кокса, что свидетельствует о продолжающемся росте объемов выплавки стали. Метизники традиционно «наехали» на «АрселорМиттал Кривой Рог», в который уже раз выразив категорическое несогласие с ценовой политикой предприятия в отношении катанки. Председательствовавший на совещании – заместитель министра промышленной политики Украины Владимир Севернюк, демонстрировал полную осведомленность о сути возникающих между отдельными предприятиями ГМК конфликтов и обещал помочь в их “разруливании”, но как обычно не желал вдаваться в подробности в присутствии журналистов. В целом, как говорится, совещание прошло в духе взаимопонимания. Вот только вместо традиционного прогноза относительно объемов производства основных видов металлопродукции на следующий год ограничились лишь плнами на январь 2010-го. При этом, «Металлургпром» обнародовал цифры убытков отечественных метпредприятий по итогам 3-х кварталов этого года. В результате создается впечатление, что металлурги не склонны разделять оптимизм Правительства относительно скорого оздоровления экономики и хотят как можно дольше сохранять те преференции, на которые им позволяет рассчитывать «кризисная ситуация в отрасли».

Процесс идет, но очень не спеша

Заместитель генерального директора Объединения «Металлургпром» Иван Пономаренко на балансовом совещании сообщил, что убытки металлургических предприятий Украины по итогам января-октября текущего года составили 4 млрд. 660 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года прибыль метпредприятий составляла 15 млрд. грн. Понятно, что эти убытки распределяются между финансово-промышленными группами, занятыми в ГМК далеко не равномерно. Для одних, первые 9 месяцев этого года оказались откровенно провальными. Тогда как другие смогли за счет высокой степени интеграции всех составляющих металлургического производства удержаться «в плюсе». Естественно, что в «Металлургпроме» отказались уточнить, кто и сколько потерял за три квартала текущего года, чтобы лишний раз не нервировать членов объединения. Тем не менее, нетрудно предположить, что больше всех пострадали от кризиса метпредприятия, у которых отсутствует собственная сырьевая база.

Вместе с тем, И.Пономаренко отметил, что за период действия постановления Кабинета Министров №925 о первоочередных мерах по стабилизации ситуации в ГМК, предприятия горнометаллургического комплекса Украины получили экономию финансовых средств в размере 1,5 млрд. грн. «Желательно, чтобы действие постановления было продлено до конца кризиса», - добавил замгендиректора «Металлургпрома».

В отличии от финансовых, производственные показатели хотя и далеки от докризисных, но все же более обнадеживающие. В октябре наши металлурги произвели на 7,6% стали больше, чем в сентябре, но уже за ноябрь в Украине было выплавлено на 1% стали меньше, чем в октябре. Вместе с тем, учитывая, что в ноябре на целых два рабочих дня меньше, чем в октябре, можно смело говорить о стабилизации объемов производства. К тому же, декабрьское производство стали, эксперты прогнозируют на уровне ноябрьских показателей. Так или иначе, но конец второго кризисного года стал для отечественной металлургии относительно успешным, особенно на фоне звучавших ранее прогнозов о второй волне кризиса, которую нам обещали как раз на осень.

Если же говорить о годовых показателях производства основных видов продукции ГМК, то, по данным Минпромполитики, в текущем году они будут в среднем на 17% ниже прошлогодних, что опять таки далеко не худший сценарий среди анонсированных в начале года. Конечно, стали в этом году будет выплавлено только 29,5 млн. тонн, что на 20% меньше, чем в 2008 году. Но зато, производство железорудного сырья в текущем году ожидается на уровне 95% от прошлогоднего, что несомненный успех украинских ГОКов. При этом, нельзя забывать, что в первой половине 2008 года горнорудные и металлургические предприятия Украины шли на опережение рекордных со времен распада СССР показателей по объемам производства, достигнутых в 2007 году. В итоге, хотя отрасль и далека от результатов последнего докризисного года, она, тем не менее, находится на вполне приличном уровне загрузки производственных мощностей, составляющем около 80%.

На 2010 год «Металлургпром» ограничил свой прогноз лишь январем, который, как известно, едва ли не наполовину состоит из праздников. Так по данным объединения в январе 2010 года металлургические предприятия Украины планируют произвести 2 млн. 770 тыс. тонн металлопроката, что на на 4,5% превысит плановые показатели декабря 2009-го. Выплавка стали в январе следующего года планируется на уровне 2 млн. 990 тыс. тонн (на 5% больше, чем планируется произвести за последний месяц текущего года). Так что, не смотря на праздники заказы у наших металлургов судя по всему есть.

Даже падение производства не уберегло металлургов от дефицита сырья

Но кризис кризисом, а баланс по обеспечению сырьем сводить все равно нужно. А вот с этим у наших металлургов, горняков и коксохимиков традиционные трудности. По данным «Металлургпрома», за январь-ноябрь балансовый график обеспечения украинских метпредприятий железорудным сырьем (ЖРС) был выполнен на 94%. При этом импортные поставки ЖРС за 11 месяцев составили 3,6 млн. тонн, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но самое интересное, что на фоне увеличения импорта на 23% вырос экспорт украинского ЖРС, который за январь-ноябрь составил 25,8 млн. тонн.

В этой связи в «Укррудпроме» уточнили, что отдельные предприятия не выбирают, заявленные ранее объемы железорудного концентрата. В частности, по данным «Укррудпрома», Днепровский и Алчевский меткомбинаты, а также «Запорожсталь» не полностью выкупают концентрат у Ингулецкого ГОКа, а Алчевский меткомбинат недобирает окатыши у Северного ГОКа. Нетрудно догадаться, что именно Алчевский и Днепровский меткомбинаты, входящие в состав корпорации ИСД, выступили в роли основных импортеров железорудного концентрата в Украину. С ними вместе импортируют ЖРС и ММК им.Ильича с «Запорожсталью». Таким образом, приходится констатировать, что даже в условиях кризиса поставщики ЖРС не смогли окончательно решить ценовые споры с отечественными металлургами, у которых отсутствует собственная сырьевая база. В результате, ГОКам оказалось выгоднее экспортировать свою продукцию, чем спорить с отечественным потребителем. Тот факт, что на балансовом совещании этому вопросу особого внимания не уделяли, говорит о том, что проблема хотя и остается, но не слишком «напрягает» заинтересованные стороны.

Еще более острой оказалась ситуация с обеспечением металлургов коксом. Как отметил глава ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт в следующем году коксохимики могут рассчитывать только на 17 млн. тонн коксующихся углей отечественного производства. «Тогда как наша потребность 24,6 млн. тонн коксующихся углей, соответственно дефицит будет составлять более 7 млн. тонн углей и этот объем нужно будет импортировать», - отметил Старовойт.

При этом он добавил, что не ожидает в следующем году увеличения добычи коксующихся углей украинскими угледобывающими предприятиями. «Мы хотим, чтобы наша угольная промышленность развивалась, но пусть она развивается в направлении энергетических углей, пылеугольного топлива», - сказал глава «Укркокса». Заявление Анатолия Старовойта свидетельствует о том, что низкое качество украинских коксующихся углей и ограниченные объемы их добычи не позволят угольщикам рассчитывать на увеличение поставок своей продукции металлургам.

Вместе с тем, генеральный директор государственного предприятия «Уголь Украины» Олег Погодин на балансовом совещании заявил, что считает объемы импорта коксующихся углей в Украину неоправданно высокими. «Сегодня мы говорим, что на 2010 год существует дефицит в 7 млн. тонн, в месяц это составит 550-600 тыс. тонн импорта коксующихся углей. Но что мы видим в последние месяцы этого года: октябрь – 996 тыс. тонн, ноябрь – 843 тыс. тонн коксующихся углей ввезено в Украину. О каких 550 тыс. тонн тут можно говорить?», - сказал О.Погодин. И добавил: «При этом цена импортных углей значительно выше, чем отечественных и чтобы нивелировать свои затраты, металлурги лоббируют снижение цен на коксующийся уголь на внутреннем рынке. Таким образом, металлурги пытаются компенсировать свои убытки за счет угольщиков».

В этой связи Владимир Севернюк отметил, что в сентябре текущего года металлурги столкнулись с острым дефицитом кокса. «Я не могу сказать премьер-министру, что не нужно импортировать коксующиеся угли, потому что у нас и своих хватает. В сентябре коксохимики не смогли обеспечить металлургическое производство коксом, потому что в стране не было коксующихся углей. Сегодня коксохимики благодарны Метинвесту и АрселорМиттал, за то, что они смогли быстро покрыть дефицит, импортировав коксующиеся угли», - добавил замминистра.

Если дефицит кокса можно отнести к проблемам, с которыми украинские металлурги не расстаются уже многие годы, то вопрос о тарифных ставках на перевалку грузов в портах был для балансового совещания новой темой. Металлурги, были, мыгко говоря, недовольны тем, что стоимость перевалки метпродукции в украинских портах практически втрое превышает стоимость аналогичных работ в портах зарубежных. Представители предприятий ГМК прямо заявили о необходимости снижения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы в украинских портах, которые сегодня в среднем составляют 15 долл. за 1 тонну металлопродукции. Отмечалось, что такая стоимость перевалки является для отечественных металлургов критической, так как резко снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. По данным Минпромполитики в портах Турции средняя цена перевалки составляет 6 долл. за 1 тонну, а в Китае 5 долл. за 1 тонну.

Металлургов стало меньше, но получают они все равно мало

«Ситуация в социально-трудовых отношениях в ГМК ухудшается», - констатируют в ЦК Профсоюзов горняков и металлургов. По данным ЦК, за январь-ноябрь этого года численность работающих в отрасли уменьшилась на 70 тыс. человек. «Это люди, которые ушли по разным причинам – часть по собственному желанию, часть была сокращена по согласию сторон. Если в августе этого года уменьшение численности работающих в ГМК составило около 56 тыс. человек, в сравнении с 2008 годом, то, как видно по результатам 11 месяцев, тенденция к уменьшению сохраняется», - отметил в ходе совещания представитель ЦК профсоюза. При этом, по его мнению, когда люди уходят по собственному желанию, это не значит, что они нашли работу лучше, просто они не согласны работать в тяжелых условиях за мизерную плату. В режиме неполной занятости продолжают находиться около 35-40 тыс. работников ГМК. На ряде предприятий приостановлено действие многих пунктов коллективных договоров, касающихся социальных гарантий и выплат.

Но самое печальное, как считают в Профсоюзе, это то, что улучшение производственных показателей в отрасли не приводит к повышению зарплат или возобновлению действия колдоговоров. «Основным вопросом для работников ГМК остается заработная плата. К сожалению, только сейчас зарплата начинает выходить на докризисный уровень. Но речь идет о номинальной заработной плате, тогда как реальная зарплата, с учетом инфляции, стала намного меньше», - добавил представитель ЦК Профсоюза. Такая ситуация, по его мнению, чревата забастовками. В Профсоюзе металлургов убеждены, что получив преференции от государства, которые за 11 месяцев позволили метпредприятиям сэкономить 1,5 млрд. долл, бизнес не должен забывать о том, что в ответ правительство ожидало сохранения социальных гарантий работникам ГМК.

Что год грядущий нам готовит

Весь текущий год украинские металлурги крайне неохотно давали долгосрочные прогнозы по ситуации на мировом рынке металла, а соответственно и по собственным объемам производства. С одной стороны ситуация на рынке была действительно трудно прогнозируемой и месяц относительного подъема сменялся очередным, пусть и не обвальным, но спадом. С другой стороны, тут безусловно играет роль и психологический момент – если дела и пошли на поправку, то лучше об этом промолчать, а то не ровен час и сглазить можно.

Но если сами металлурги стараются избегать прогнозов на 2010 год, то эксперты все же берутся за это неблагодарное занятие. Правда, экспертные оценки весьма разнятся – если наиболее оптимистично настроенные говорят о 15-ти и более процентах роста, то пессимисты надеются лишь на сохранении объемов производства на уровне 2009 года. Есть и промежуточный, так сказать, умеренно оптимистичный вариант, согласно которому, рост объемов производства основных видов продукции украинского ГМК составит в 2010 году 5-6%. Это даст прирост в выплавке стали на уровне не более 2 млн. тонн по году. Кроме того, в следующем году ожидается рост на традиционных для украинских металлургов рынках сбыта - в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако, этот спрос также будет далек от докризисных показателей, так как объемы строительства в арабских странах упали очень серьезно. Стоит вспомнить хотя бы фактический дефолт крупнейшей инвестиционной компании Дубая - Dubai World, финансировавшей строительные проекты в Эмиратах. Таким образом, успешным 2010 год можно будет назвать и при выплавке 32-33 млн. тонн стали. Такие объемы производства позволят нашим металлургам более менее нормально функционировать и как минимум закончить следующий год без убытков. Совсем другое дело горно-рудные предприятия. Учитывая наращивание объемов экспорта украинского железорудного сырья в этом году, в 2010 году наши ГОКи вполне смогут выйти на результаты производства 2008 года и даже превысить их.

Если уж речь зашла о прогнозах на следующий год, то без политики не обойтись. На носу президентские выборы и все вытекающие из них последствия... Всем известно, что любая смена власти в Украине ведет к перестановке сил в сфере бизнеса – одни ФПГ уходят в оппозицию вместе со своими политсилами, а другие делегируют полномочных представителей в Кабмин и на руководящие должности в государственных структурах. В этом процессе выходцы из ГМК всегда были на первых ролях. Если упростить политико-металлургическую диспозицию до двух кандидатов и двух ФПГ, то все предельно просто: победит Викор Федорович – легче станет жить “Метинвесту”. Если же прорвется Юлия Владимировна, то лоббировать свои интересы будет проще предприятиям “ИСД”. Но это уж слишком примитивизм...

Конечно, на самом деле, все намного сложнее и, так сказать, тоньше. Все без исключения предприятия ГМК рассчитывают в следующем году сохранить те льготы, которые государство предоставило им с началом кризиса. При этом любая политическая сила, оказавшаяся при власти, вне зависимости от своих личных симпатий, прекрасно понимает, что ГМК – это ведущая отрасль нашей экономики. Соответственно, обращаться с металлургами следует очень аккуратно и откровенно "зажимать" одних, отдавая предпочтение другим, вряд ли кто-то решится. Остается надеяться, что в 2010 году у наших металлургов будут сбалансированными не только поставки сырья, но и объемы государственной поддержки.

Петр Черных (УНИАН)