ЕС готов уменьшить выбросы СО2 до 30%

Лидеры Европейского Союза готовы уменьшить выбросы СО2 в атмосферу до 2020 года, по сравнению с 1999 годом, на 30%, а не на 20%, как заявляли раньше, но только при условии, если другие развитые страны мира возьмут похожие обязательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ после завершения заседания Европейского совета.

“Мы подтвердили предложение перейти от 20% к 30%, если другие развитые страны возьмут соответствующие амбициозные обязательства”, - сказал он.

“Это подарок, но он имеет условия”, - сказал Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.

Он отметил, что лидеры ЕС считают, что развитые страны мира, в том числе такие, как США и Канада, должны взять на себя обязательство об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу на 25-30% до 2020 года.

Ф.РАЙНФЕЛЬДТ сказал, что это предложение представит на конференции в Копенгагене на будущей неделе.

В свою очередь, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отметил, что в случае взятия другими развитыми странами похожих обязательств ЕС сможет быстро одобрить формальное решение о дальнейшем уменьшении выбросов СО2 в атмосферу.

“Мы сможем принять такое решение уже на саммите в марте”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2007 года Европейский совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) утвердил решение об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу на 20% по сравнению с 1999 годом. При этом лидеры ЕС заявили о готовности уменьшить выбросы на 30%, но при условия, если другие развитые страны мира возьмут похожие обязательства.