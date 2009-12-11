Украина заключила с Ираком крупнейший контракт по вооружению

Украина подписала с Ираком крупнейший в своей истории контракт на поставки товаров военного назначения и предоставления услуг в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более 550 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Укрспецэкспорт» Александр КОВАЛЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, контракт предусматривает поставки в Ирак на протяжении 3-3,5 лет более 400 единиц бронетанковой техники, в частности БТР-4, 10 самолетов Ан-32, а также предоставление услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.

Как сказал представитель «Укрспецэкспорта», сумма заключенного контракта достигает более 550 млн. долл., но это лишь первый этап в рамках реализации большого проекта военно-технического сотрудничества с Ираком.

А.КОВАЛЕНКО отметил, что речь идет о поставках в Ирак абсолютно новой техники украинского производства.

Он выразил надежду, что в дальнейшем Украина также договорится о поставках в Ирак новейших танков «Оплот».

В свою очередь, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ отметил, что этот контракт можно назвать победой Украины на мировом рынке вооружений.

Он напомнил, что это уже третий масштабный проект государства в сфере ВТС после контрактов на поставки танков в Пакистан и модернизации и ремонта самолетов для Индии.

По словам С.ГАВРИША, переговоры вокруг этого контракта велись на протяжении трех лет, и благодаря усилиям в первую очередь Президента Украины, СНБО, «Укрспецэкспорта» его наконец удалось подписать.

С.ГАВРИШ критически оценил позицию правительства относительно этого проекта, которое на последнем этапе ведения переговоров практически отказалось от финансирования.

По словам С.ГАВРИША, лишь в последний момент правительство подписало гарантийное письмо относительно обеспечения финансирования выполнения работ украинской стороной.

Как отметил первый заместитель секретаря СНБО, реализация контракта будет способствовать созданию в Украине новых рабочих мест как минимум на ближайшие годы, обеспечит приток в украинскую экономику средств, а также будет способствовать модернизации военно-промышленного комплекса и развитию Вооруженных Сил.

«Мы доказали всему миру, что Украина владеет значительным потенциалом в сфере создания и производства бронетанковой техники и в авиастроении», - сказал С.ГАВРИШ и отметил, что именно миротворческая деятельность Украины в Ираке сыграла ключевую роль в подписании этого контракта.

Он отметил, что значительную роль в подписании контракта сыграли США.