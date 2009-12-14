Промышленное производство в странах зоны евро в октябре 2009 года снизилось на 0,6% по сравнению с сентябрем 2009 года, в ЕС-27 – на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с октябрем 2008 года в октябре т.г. промпроизводство в еврозоне снизилось на 11,1%, в ЕС-27 – на 10,2%.

В октябре по сравнению с сентябрем т.г. производство в энергетическом секторе снизилось на 0,3% в обеих зонах. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 1,2% в зоне евро и на 0,8% – в ЕС-27, товаров непродолжительного пользования – снизилось на 1,6% в зоне евро и на 1,2% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров не изменилось в еврозоне и снизилось на 0,1% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного пользования снизилось на 1,4% в еврозоне и на 0,2% – в ЕС-27.

В октябре, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с сентябрем т.г. зафиксирован в Финляндии (на 2,2%), Болгарии (на 2,1%), Нидерландах и Польше (по 0,6%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Словения (-3,2%), Ирландия (-2,8%) и Германия (-1,8%).

В октябре 2009 года по сравнению с октябрем-2008 производство в энергетическом секторе снизилось на 6,8% в еврозоне и на 7% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 12,4% в еврозоне и на 12% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного пользования снизилось на 3,5% в еврозоне и на 2,9% – в ЕС-27, в сфере капитальных товаров – снизилось на 16,3% в еврозоне и на 15,2% – в ЕС-27, в в сфере товаров длительного пользования – снизилось на 14,9% в еврозоне и на 12,4% – в ЕС-27.

В октябре 2009 года, по имеющимся данным, промышленное производство снизилось по сравнению с октябрем-2008 во всех странах-членах, кроме Ирландии, где прирост составил 2,01%, и Польше (+1,1%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-20,9%), Финляндии (-19,1%) и Словении (-18,4%).

В сентябре 2009 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 0,2% в зоне евро и на 0,1% – в ЕС-27 по сравнению с августом т.г.

Справка УНИАН. С 1 января 2009 года к еврозоне принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.