ГНАУ прогнозирует 20 млрд. грн. задолженности по возмещению НДС

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) прогнозирует, что на 1 января 2010 года задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам составит 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Сергей ЧЕКАШКИН сегодня в ходе круглого стола «Бюджет-2010: запланированная катастрофа украинского АПК?» в Киеве.

«На 1 января (2010 года – УНИАН) общая задолженность (по возмещению НДС экспортерам – УНИАН) составит около 20 млрд. грн. На сегодня она составляет 19,4 млрд. грн., из этой суммы просроченный НДС составит около 7 млрд. грн.», – сообщил зампредседателя ГНАУ.

По его словам, заявки на возмещение НДС на текущий год составляют 41,6 млрд. грн. без учета декабря 2009 года, а с учетом декабря сумма заявок на возмещение НДС составит 45 млрд. грн. в целом по Украине.

«Из этих 45 млрд. грн. заявки на порядка 5 млрд. грн. мы упредим (откажем в возмещении – УНИАН). Мы уже упредили 4,48 млрд. грн. как незаконно заявленные», – отметил С.ЧЕКАШКИН.

При этом, по его оценкам, из суммы заявок необходимо вычесть 10 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, остается заявка на 30 млрд. грн.

По мнению С.ЧЕКАШКИНА, в 2010 году сумма заявок на возмещение НДС будет приблизительно на уровне текущего года – около 30 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, компания «Луи Дрейфус Коммодитис Украина», дочерняя компания Louis Dreyfus Negoce S.A.(Франция), полностью прекратила закупки зерна на внутренних элеваторах Украины в связи с невозмещением НДС.