Китай снизит экспортные пошлины на 600 товаров

Китай с 2010 года намерен значительно снизить пошлины на экспорт порядка 600 товаров, важных для экспортоориентированных отраслей и внешней торговли КНР, сообщило во вторник национальное министерство коммерции, сообщает РИА Новости.

В частности, "упадет" экспортная пошлина на поставки угля, гранита, оптики и медицинских препаратов. В сообщении министерства не обозначается, до какого момента будет действовать облегченная экспортная политика.

Эксперты отмечают, что новый шаг китайского правительства направлен на поддержку ориентированных на экспорт предприятий, которые более всего пострадали из-за сократившихся на фоне мирового финансового кризиса заказов.

Вместе с тем, не исключено, что новая политика китайского правительства повлечет новую волну антидемпинговых разбирательств в отношении КНР со стороны Евросоюза и США.

Объемы внешней торговли Китая в ноябре впервые за 12 месяцев продемонстрировали рост, увеличившись на 9,8% по сравнению с ноябрем 2008 года и составив 208,2 миллиарда долларов.

Рост обеспечен быстрым развитием импорта: за месяц он увеличился на 26,7%, составив 94,6 миллиарда долларов. Экспорт продолжил падать, но крайне медленными темпами: он сократился лишь на 1,2%, составив 113,7 миллиарда долларов.

Всего за первые 11 месяцев текущего года объем внешнеторгового оборота КНР достиг 1,96 триллиона долларов, упав на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Из-за финансового кризиса сократился объем товарооборота Китая с тремя его главными торговыми партнерами: Евросоюзом, США и Японией - соответственно на 17%, 13,4% и 17,4%.