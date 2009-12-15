Бизнесу упростили условия

Верховная Рада внесла изменения в действующее законодательство, касающиеся упрощения условий ведения бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно упрощения условий бизнеса в Украине» проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон уменьшает количество видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. При этом предусматривается отмена лицензирования только тех видов хозяйственной деятельности, осуществление которых не нарушает основных принципов государственной политики в сфере лицензирования.

Законом закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.

Предусмотрено также внедрение практики выдачи лицензий на неограниченный срок. Однако, вместе с тем, для отдельных видов деятельности правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть меньше 5 лет.